“Un paro de transportadores en la frontera colombo ecuatoriana no tendría sentido si el comercio está detenido”: Fedetranscarga

Arnulfo Cuervo se manifestó ante el anuncio de los gremios, de preparar un paro binacional contra los aranceles de 50 % y otras medidas de aquí para allá y de allá para acá.

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 1:44 p. m.
Tensión en la frontera colombo venezolana, por amenaza de paro de transportadores
Tensión en la frontera colombo venezolana, por amenaza de paro de transportadores Foto: Foto suministrada por un ciudadano viajero

Una situación tensa se vive en la frontera colombo ecuatoriana, luego de que los gremios del transporte pesado de Carchi (Ecuador) e Ipiales (Colombia), dijeron que se irían a paro binacional si no se avanza en el arreglo de la situación entre las dos naciones que está afectando a los ciudadanos que viven del comercio binacional.

El intercambio de medidas impositivas, en vez de una negociación que permita dirimir el verdadero motivo de la molestia: la inseguridad y la posición de Ecuador de que el gobierno colombiano no está haciendo nada, solo estaría generando efectos en la economía de las fronteras y amenazando el empleo, del cual derivan su sustente miles de familias de ambas naciones.

En ese contexto, Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga-gremio de transportadores en Colombia, manifestó su preocupación y advirtió que lo menos que serviría en estos momentos sería un paro binacional.

Principalmente, porque, a juicio del directivo gremial, un paro aplica cuando hay una actividad, pero en este momento, todo está detenido. “Cuando hablamos de paro nos referimos a una interrupción de actividades y hoy, determinantemente, está establecido que no tenemos ninguna actividad en el transporte de carga en la frontera”, manifestó Cuervo.

