Dos meses de anuncios de un lado y de otro que han venido escalando el problema de las economías de Ecuador y Colombia, llevaron a los gremios empresariales de ambos países a juntarse, para hacer sonar una sola voz que permita proteger el vínculo comercial existente, en medio de la tensión política entre los gobiernos.

En el caso de Ecuador, los voceros empresariales dijeron representar a 130 gremios y, por Colombia, uno de los interlocutores fue la Andi, gremio de empresas industriales, que inició la exposición del complejo panorama. En el encuentro binacional participaron también otros directivos de grandes gremios nacionales y del vecino país.

“Somos muchos los que estamos involucrados en esta situación compleja”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien advirtió que hay compañías que en un 70 % venden sus productos al Ecuador y, peor aún, hay empresas que pueden perder totalmente su viabilidad.

“No vemos por qué se tiene que arriesgar el empleo de millones de personas de ambos países”, dijo Mac Master, quien hizo un llamado a que los gobiernos se sienten en busca de una solución.

Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas y el segundo en exportaciones no minero-energéticas. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Tremendo efecto

Por el lado de los ecuatorianos, si bien resaltaron la importancia del control de la seguridad en la frontera, —que es una de las razones de las medidas—, expresaron el fuerte impacto en el empleo, ya que las importaciones en enero y febrero habrían caído en un 69 %.

Determinar qué país está más afectado que el otro no es el pulso. De hecho, todas las voces coinciden en la necesidad de resolver el problema binacional. “Los dos países pierden”, dijo uno de los intervinientes.

Por el lado de Acopi, María Elena Ospina, directiva del gremio, afirmó que las pequeñas y medianas empresas son la mayor parte del tejido empresarial colombiano y hay 2.400 empresas que exportan a Ecuador. “Detrás de eso hay muchas personas”. En total serían 2.700 empresas que involucran 100.000 empleos, no necesariamente que se vayan a perder, sino que están en peligro.

Dentro de las vocerías de las empresas de Ecuador, María Paz Jervis, de la Cámara de Industria y Producción, puso estadísticas preocupantes. El número de empresas importadoras afectadas llega a 7.600 y, en valor en dólares, el efecto llega a casi el 70 %.

La petición puntual

Los empresarios de ambos países pidieron que, ya que las conversaciones se han adelantado a través de las cancillerías de ambos países, sin que haya resultados, se debe buscar la manera de que sean ahora los presidentes de las dos naciones los que se sienten a dialogar y, mientras tanto, se suspendan las medidas para que el comercio exterior tenga un respiro.

Es cierto que destacan la importancia de llegar a acuerdos sobre la seguridad en la frontera, pero es necesario que ambos gobiernos se reúnan para encontrar una solución y definir qué espera Ecuador de Colombia y viceversa.

No descartan medidas jurídicas

El asunto es un tema grave y los gremios insistieron en que son decisiones profundamente equivocadas que solo afectan a los ciudadanos. De ahí que, además de estar pidiendo un diálogo, no descarten acciones jurídicas, pues, según manifestó Jeffrey Fajardo, presidente de PorkColombia, se puede estar transgrediendo la ley.

Desde Ecuador confirmaron que ya hay demandas puestas a través de la CAN. No obstante, afirmaron que no quieren ser un sector más atacando, sino que los gobiernos tomen una decisión política para que se suspenda la medida.