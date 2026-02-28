Exministros en Colombia y Ecuador lanzaron llamado para restablecer diálogos y frenar tensiones comerciales: esto dijeron

A finales de enero, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió imponer una tasa de seguridad o arancel contra las importaciones colombianas del 30%, argumentando una incapacidad constante del Estado colombiano para luchar contra los grupos al margen de la ley que operan en la frontera de ambos países.

Sin embargo, la situación antes de solucionarse se agudizó en la última semana, pues ese país decidió aumentar la tasa arancelaria y pasarla de un 30% a un 50% para aumentar las presiones sobre Colombia. Sin embargo, antes de incentivar los esfuerzos, recrudeció la guerra comercial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso una tasa arancelaria a Colombia hace un mes. Foto: Europa Press via Getty Images

La situación parece no tener solución y quienes más la sufren son empresarios y consumidores, que eventualmente verán aumentos en el precio para el consumidor final y con ello el posible cierre de empresas y el quiebre de negocios. Es importante recordar que Colombia y Ecuador tienen una relación comercial histórica y que millones de familias dependen de esta.

Hace algunas horas, múltiples exministros de Comercio Exterior, tanto de Colombia como de Ecuador se pronunciaron a través de una carta, haciendo un llamado a gobiernos de ambos países para que restablezcan urgentemente los canales de diálogo diplomático al más alto nivel.

Indican que esta es la única manera para definir acciones prioritarias y aportarle mayor seguridad a la frontera, a la par de desmontar acciones restrictivas al comercio binacional, que afectan la industria de ambos países.

El Gobierno ecuatoriano indica que se ha agudizado la problemática de grupos al margen de la ley que operan en la frontera. Foto: Guillermo Torres / Semana

Únicamente, a través del diálogo, podrán redefinir una agenda de trabajo de mediano y de largo plazo, para que se pueda poner fin a los conflictos comerciales.

Es importante recordar que Ecuador, además de incrementar el arancel, también subió la tarifa de transporte de crudo por oleoducto. Colombia decidió prohibir en represalia el ingreso por vía terrestre de varios productos ecuatorianos, además de mantener la suspensión de ventas de energía eléctrica.

A ese llamado se unió el Sistema Andino de Integración, que pidió un diálogo urgente y mostró preocupación por las medidas comerciales. Aseguran que esta situación afecta fuertemente el proceso andino de integración.

Las medidas económicas han supuesto un problema fuerte para empresarios que tienen relaciones comerciales con ambos países. Foto: 123RF

Entre los firmantes de la carta se encuentran los siguientes ministros:

Exministros de Colombia:

María Claudia Lacouture

Ximena Lombana

Ángela María Orozco

Luis Guillermo Plata

José Manuel Restrepo

Germán Umaña

Exministros de Ecuador: