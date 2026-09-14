“Urge oficializar denuncias contra saqueo al país”, mensaje del exministro Juan Camilo Restrepo, tras alocución de De La Espriella

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella, en su alocución durante el fin de semana, confirmara una vez más que el país “fue saqueado” en la administración anterior, varios líderes de opinión se han pronunciado y han alertado sobre la urgencia de oficializar las denuncias que hizo el mandatario.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y titular de otras carteras en gobiernos anteriores, destacó lo crucial que es la semana que comienza, pues este mismo lunes, de acuerdo con el cronograma de trámite del presupuesto de 2027 en el Congreso de la República, tendrá que tomarse una decisión sobre el monto de la carta financiera para el próximo año.

El monto del presupuesto fue estimado en 635 billones de pesos, frente a los 575 billones que proponía el gobierno saliente. No obstante, Restrepo enfatizó que no se trata de gastar más, pues el mismo presidente De La Espriella, en su alocución, trazó la hoja de ruta para enderezar el rumbo de la economía, y esta se basa en la reducción del gasto público.

El asunto con el mayor monto, de acuerdo con lo explicado por Restrepo, es producto de la tarea de “sacar a la superficie infinidad de gastos que la administración Petro había escondido irresponsablemente debajo del tapete”, dijo Restrepo, en referencia a lo expresado por De La Espriella.

Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Serían delitos contra el erario

Según afirmó Restrepo, “las graves denuncias que hizo anoche el presidente, sobre el desmanejo fiscal de la administración Petro en sus últimas semanas, y sobre todo la orgía contractual de sus últimas semanas ($10 billones en los últimos días de la administración Petro), constituyen graves indicios de múltiples delitos cometidos por los funcionarios del Gobierno anterior contra la administración pública y contra las leyes presupuestales”.

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