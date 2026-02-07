La mina de Guachetá, donde murieron seis mineros, funcionaba de manera ilegal, advirtió la Agencia Nacional de Minería

La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó que en la mina del municipio de Guachetá, Cundinamarca, donde murieron seis personas, se realizaban actividades de extracción ilícita de minerales sobre un título que había sido caducado desde mayo de 2019.
Último momento | Ya fueron ubicados los 2 cuerpos restantes, se trabaja en su recuperación. Con este hallazgo, se completa la recuperación de los 6 mineros atrapados en la mina de #Guachetá Nuestros pensamientos con las familias. pic.twitter.com/InRcJbPo3E— AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) February 7, 2026
Según explicó Jimmy Soto, vicepresidente de la entidad, la decisión administrativa que dejó sin vigencia el título minero fue adoptada y ratificada ese mismo año, lo que implica que cualquier operación posterior en ese punto se desarrollaba por fuera del marco legal.
El balance oficial del rescate se conoció tras cerca de 40 horas de labores de emergencia. Las autoridades lograron la extracción de los seis cuerpos con el apoyo coordinado de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y alrededor de 40 socorredores mineros de la región, entrenados y articulados por la Agencia Nacional de Minería.
La ANM expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y anunció el inicio de investigaciones en conjunto con las autoridades competentes para establecer responsabilidades por la operación ilegal de la mina.
Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades buscan determinar quién permitió la continuidad de las labores extractivas pese a la caducidad del título y qué mecanismos fallaron para evitar que la explotación ilegal se mantuviera durante varios años sin intervención efectiva.
Según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, los equipos de rescate de la Agencia Nacional de Minería y los organismos de socorro del departamento lograron ingresar a la mina a las 7:00 de la mañana y, poco después de las 10:00 a. m., extrajeron los cuerpos sin vida de William Montaño, de 35 años, y Óscar Alberto Castrillón, de 31.
Posteriormente, los cadáveres fueron entregados al CTI para los procedimientos judiciales correspondientes.
Las autoridades señalaron que el accidente habría sido provocado por la acumulación de gases en el interior del socavón, una de las causas más frecuentes de emergencias en explotaciones mineras subterráneas.