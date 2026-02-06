Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Una nueva emergencia se registró en una mina situada en Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, donde seis trabajadores quedaron atrapados y organismos de socorro intentan rescatarlos.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció por medio de la red social X: “En la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de #Guachetá, en límites con el departamento de Boyacá, se produjo una explosión que dejó a seis mineros atrapados”.

Asimismo, el mandatario indicó que no hay certeza de si los mineros que están atrapados se encuentran con vida. Los organismos de socorro avanzan en el rescate.

“La alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual“, agregó.

Explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios mineros atrapados; esto es lo que se sabe

Finalmente, Rey precisó que hay una articulación entre las diferentes autoridades con el fin de poder superar esta grave emergencia.

“Las labores de búsqueda están siendo coordinadas por el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería @ANMColombia; también hacen presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, @PoliciaCmarca, la Alcaldía Municipal y la ESE Hospital de Guachetá con servicio de ambulancias”, puntualizó.

Por su parte, Albeiro Aguillón, comandante de los Bomberos Voluntarios del municipio de Chocontá, dijo en diálogo con AFP que avanzan con las labores: “Se reportó una explosión por gas metano en una mina de carbón. Pero no sabemos el estado de las personas atrapadas”.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta para poder tomar decisiones en medio de esta emergencia, que mantiene en incertidumbre a las familias de los mineros que están atrapados desde hace varias horas.