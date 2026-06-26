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Avianca anunció la extensión de medidas para viajeros con tiquetes a Venezuela: estas son las alternativas para los clientes

La aerolínea permitirá cambios de fecha, modificación de ruta o reembolsos sin costo adicional para los viajeros con reservas Bogotá-Caracas.

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Redacción Semana
26 de junio de 2026 a las 1:51 p. m.
La aerolínea anunció nuevas facilidades para los viajeros afectados, incluyendo cambios de fecha, ruta y reembolsos sin penalidad.
La aerolínea anunció nuevas facilidades para los viajeros afectados, incluyendo cambios de fecha, ruta y reembolsos sin penalidad. Foto: Getty Images

Venezuela vive uno de sus capítulos más oscuros luego de que el pasado miércoles 24 de junio se registraran dos terremotos: el primero de 7.2 y el segundo de 7.5, con apenas 39 segundos de diferencia, que sacudieron con fuerza la costa del país.

El evento es catalogado como el mayor desastre sísmico que ha vivido la nación en más de un siglo. La cifra de víctimas mortales se acerca a las 200 personas, mientras que hay más de 4.000 heridos y miles de desaparecidos.

Voluntarios buscan posibles víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026. El número de fallecidos por los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, asciende a al menos 188, con más de 1520 heridos, según informó el diputado Jorge Rodríguez, mientras los residentes continúan la búsqueda de familiares desaparecidos. (Foto de Federico PARRA / AFP)
Las medidas tomadas por Avianca abarcan alternativas para viajes a Venezuela entre junio y julio. Foto: AFP

Tras la situación, varias aerolíneas han tomado decisiones respecto a los itinerarios de las personas que tienen tiquetes comprados con anticipación. La empresa aérea se pronunció hace algunos días sobre los cambios en las reservas.

Los itinerarios afectados corresponden a la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá, programados entre el 24 de junio de 2026 y el 15 de julio de 2026.

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Si usted tiene un vuelo con estas rutas y en esas fechas, existen varias alternativas:

  • Reprogramación de la fecha de viaje: cambiar la fecha de su vuelo hasta el 31 de agosto de 2026, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, según disponibilidad.
  • Cambio de ruta: viajar desde o hacia Cúcuta o Riohacha, sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, gestionando el trámite a través del Contact Center de Avianca.
  • Reembolso: solicitar la devolución total de los trayectos no utilizados. Tenga en cuenta que, si la compra se realizó a través de los canales directos de Avianca (avianca.com, contact center o puntos de venta), la solicitud podrá gestionarse por esos mismos canales. Por otro lado, si la compra se realizó mediante una agencia de viajes, el trámite deberá realizarse directamente por ese canal.
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Avianca amplió las medidas de protección para los pasajeros con vuelos entre Bogotá y Caracas afectados por la emergencia en Venezuela. Foto: Avianca

Finalmente, la empresa señaló que es importante que los pasajeros consulten de manera prioritaria el estado de sus vuelos en el portal avianca.com, además de mantenerse atentos a las notificaciones enviadas mediante los canales oficiales.

Asimismo, precisó que informará las novedades directamente a sus clientes de acuerdo con la evolución de la situación.

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