Marianela González, mejor conocida como ‘Nela’, publicó un video a través de su cuenta de Instagram en el que manifestó su preocupación por la difícil situación que enfrenta Venezuela, tras los dos terremotos de gran magnitud registrados recientemente, de 7.2 y 7.5.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, la actriz confesó que en las últimas horas ha estado lidiando con las preguntas de “¿por qué?” y “¿qué más tiene que pasar?”, luego de que varias zonas de su país quedaran reducidas a escombros y cientos de familias emprendieran una angustiosa búsqueda de sus seres queridos tras la tragedia.

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Además, señaló que, en medio de esta incertidumbre y preocupación, también está cargando con una enorme frustración, tal como lo hacen millones de venezolanos que viven fuera del país como ella, mientras ven a través de las redes sociales y medios de comunicación lo que está pasando actualmente.

“Durante todo el día he intentado como, hablar con grupos, con personas, para asesorarme y ver de qué forma puedo ayudar más allá de compartirles por mis redes toda la información que creo que es confiable”, comentó.

Enseguida, la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, expresó unas palabras de agradecimiento dirigidas a las fundaciones y a todas las personas que se han unido para brindar apoyo a Venezuela en medio de la difícil situación que atraviesa el país.

Voluntarios buscan posibles víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda. (Foto de Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

“Agradezco un montón toda la ayuda que estamos recibiendo, todo lo que han compartido, todos los insumos que están llegando a fundaciones como Juntos Se Puede, o los centros de acopio que están compartiendo”, añadió.

Sin embargo, también aprovechó el espacio para mencionar que, según las fuentes que ha consultado, lo mejor que se puede hacer en este momento para brindar ayuda efectiva y confiable a quienes lo necesitan en Venezuela es con “donaciones de dinero a través de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, Unicef” y demás entidades especializadas en atender este tipo de emergencias a nivel mundial.

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“Así que si quieren ayudar a mi país, yo les recomiendo que lo hagan a través de donaciones de dinero. De alguna manera espero que llegue lo antes posible a todas las personas necesitadas”, precisó.

Por último, Nela González pidió oraciones por Venezuela, dejando en evidencia el profundo dolor que le ha causado esta tragedia, que ha dejado más de 580 muertos, según informó este viernes 26 de junio la presidenta Delcy Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.