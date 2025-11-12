Claudia Bahamón tuvo particular escena de celos y dejó en evidencia su vida amorosa actual: “Somos muchos”

Claudia Bahamón, la reconocida presentadora que se ha ganado el cariño de los colombianos por su carisma y trayectoria en la televisión, volvió a ser noticia, esta vez no por su trabajo en la pantalla, sino por su compromiso con el medioambiente.

La presentadora fue condecorada con la Orden a la Democracia por parte del Congreso de la República de Colombia gracias a su labor como activista ecológica, iniciativa que impulsa a través de la fundación Be Clá World, dedicada a promover la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible.

Durante la ceremonia, Bahamón estuvo acompañada por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, su actual pareja Andrés Godoy, y por varias personalidades del entretenimiento nacional, entre ellos Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Nicolás de Zubiría, Leo Cocinero, entre otros.

Claudia Bahamón vivió curiosa escena de celos

La presentadora también contó con la presencia de Nela González, quien protagonizó un divertido momento al hacerle una broma de celos a Claudia en plena celebración y grabarla en video.

“Cuando te invitan a la condecoración de tu amiga, pero te enteras de cositas [...] Clau, ¿cómo así que tienes novio?, ¿qué pasó? No me gusta esto, es horrible", dijo Nela en su video estando junto a Claudia.

Respondiendo con un toque de humor, la reconocida presentadora le dijo: “Y novia, somos muchos jaja”, para luego darle un beso en la mejilla.

Este curioso y particular video causó la reacción de cientos de internautas, quienes aprovecharon el momento para dejar sus comentarios:

“¿Y Valentina?“; ”Se le juntó el ganado a Claudia"; “Claudia Bahamón tiene mucho, mucho ganado”; “Claudia del pueblo y pa’l pueblo jajaja”; “Novio y novia, dichosa ella”; “Eso fue un ‘Bienvenida al club’”; “Claudia: ‘De qué te preocupas Nela? Bienvenidas son todas”; “Y yo aquí atrás de una pantalla rogando que ella un día responda mis mensajes”; “Mi pareja favorita”; “Entonces nos reavivan el shipeo”; “Valentina Taguado, Claudia no te negó, dijo que tenía novia también jajajaja. Claudia es de lo mejor en esta vida”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es la nueva pareja de Claudia Bahamón?

En el programa La Corona TV, conducido por el periodista Ariel Osorio, se difundió una imagen que parecía confirmar que Claudia Bahamón había abierto nuevamente su corazón.

En la fotografía, la reconocida presentadora aparecía acompañada por un hombre durante una reunión en su casa con algunos de los concursantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón vivió escena de celos durante condecoración | Foto: Instagram: @claudiabahamon

Según se mencionó en el mismo programa, el nombre del afortunado sería Andrés Godoy, quien ha sido visto junto a Claudia en diferentes ocasiones, compartiendo momentos que evidencian una conexión y química innegable.

Este hombre, de acuerdo con los datos obtenidos, es abogado y socio gerente de una firma reconocida en el país. Su trayectoria profesional también incluye formación en Administración de Empresas por la Universidad de los Andes.