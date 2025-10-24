Claudia Bahamón soltó mensaje a famoso de ‘MasterChef Celebrity’ e hizo particular confesión: “Me enamoré de ti”

MasterChef Celebrity sigue avanzando en la competencia de la edición 2025, mostrando pruebas y desafíos que ponen al límite a los participantes. Cada semana hay sorpresas, dejando por fuera a quienes no logran destacar en los retos.

Recientemente, Luis Fernando Hoyos fue quien tuvo que abandonar el reality, debido a errores que cometió en la prueba de eliminación. El actor se despidió de la cocina, dejando a muchos con los ojos aguados y los sentimientos encontrados.

Una de las que se entristeció con esta salida fue Claudia Bahamón, quien le había tomado bastante cariño al participante. La presentadora había plasmado la buena onda y amistad que se podía dar, compartiendo risas y comentarios en el formato.

Tras la decisión de los jurados, la famosa decidió dedicarle un sentido mensaje al artista, tal cual lo hizo con los demás exparticipantes eliminados. A través de su cuenta oficial de Instagram, la huilense envió unas palabras, reflejando lo mucho que admiraba a Hoyos.

“Luisfer lindo, mi alquimista. Tu paso por MasterChef fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar. Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo. Y entre tanto movimiento, dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, escribió al inicio.

Claudia Bahamón puntualizó en las características positivas que tenía el eliminado de MasterChef Celebrity, aplaudiendo la fórmula que tenía para que todo fuera “magia”.

“Me enamoré de ti, de tu caos fantástico jajaja, de esa mente chiflada que corre más rápido que las manos, de esa energía insuperable que lo desordena todo para volverlo magia. (lo mejor que sabes hacer sin darte cuenta)”, indicó.

“Gracias, belleza, por recordarnos que la perfección es aburrida, que en la vida, como en la cocina, se necesita alquimia, emoción y mucha locura para tener sentido”, agregó.

La modelo enmarcó la amistad que se había construido entre ambos, al punto de ser cómplices y cercanos durante la experiencia.

“Me hiciste la vida feliz en esa cocina. Jugaste a mi lado. Me permitiste irrumpir en tu burbuja, me correteaste, me amenazaste, me manipulaste, me ‘jodiste la vida’ a más no poder como un niño en etapa adolescente, y que felicidad me dio encontrar a mi edad y la tuya un cómplice de esta manera. Irreverente, chiflado, ¡te adoro!”, comentó en el pie de foto.

Claudia Bahamón confesó que Luis Fernando Hoyos fue uno de los que estuvo para ella cuando se sentía mal y con el alma rota, por lo que le agradecía completamente ese papel que jugó.

“Pd: no olvidaré nunca tu mirada compasiva y amoroso en esos momentos donde aunque debía estar en pie con toda la energía, me sentía con el alma rota. Gracias infinitas. ¡Te adoro! ¡Mejor dicho, eres ‘irresistible’ (y también insoportable jajajajajaajajajajajajaja..., madura!)”, agregó en el post.