Claudia Bahamón habló de cambios que vive desde su separación con Simón Brand: “Es cuestión de tiempo”

La famosa y reconocida presentadora se muestra muy tranquila de ir paso a paso en este proceso.

24 de octubre de 2025, 2:19 p. m.
| Foto: Instagram: @claudiabahamon

MasterChef Celebrity no solamente ha puesto en la lupa a los participantes y a los jurados, sino también a Claudia Bahamón, la conductora del programa que ha estado las diez temporadas de este formato.

Día a día, sus seguidores quieren conocer más de esta mujer huilense que todas las noches conquista el corazón de los televidentes colombianos.

| Foto: MasterChef Celebrity 2025 - Canal RCN

Desde hace meses, se confirmó que Claudia Bahamón se separó de su expareja, el director Simon Brand, y aunque ninguno se refirió a lo sucedido, simplemente siguieron sus caminos dando a entender que se respetan.

De igual forma, se han dado a conocer fotografías que señalan que ambos están rehaciendo sus vidas con nuevas personas en el plano amoroso.

Contexto: Claudia Bahamón se quebró al despedir a último eliminado de MasterChef Celebrity; no contuvo el llanto

Claudia Bahamón habló de los cambios que ha enfrentado desde su separación

Tiempo atrás, Claudia vivía radicada en Estados Unidos por el trabajo de su pareja, pero a raíz de la separación, muchas cosas cambiaron en su vida, como su lugar de residencia.

A través de sus redes sociales, en una de sus historias, la presentadora reveló que lleva más de dos años viviendo nuevamente en su tierra, en Colombia, y que le ha tocado enfrentarse a un cambio que toma algo de tiempo.

| Foto: Instagram: @claudiabahamon

“Llevo un poco menos de dos años en Colombia y poco a poco se va armando la casita. Es cuestión de tiempo y paciencia y de hacer una gran elección para decorarlos y habitarlos”, escribió Claudia.

¿Quién sería la nueva pareja de Claudia Bahamón?

En el programa La Corona TV, conducido por el periodista Ariel Osorio, se difundió una imagen que parecía confirmar que Claudia Bahamón había abierto nuevamente su corazón.

En la fotografía, la reconocida presentadora aparecía acompañada por un hombre durante una reunión en su casa con algunos de los concursantes de la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Según se mencionó en el mismo programa, el nombre del afortunado sería Andrés Godoy, quien ha sido visto junto a Claudia en diferentes ocasiones, compartiendo momentos que evidencian una conexión y química innegable.

Contexto: Claudia Bahamón se mostró “enamorada” y despertó reacciones; compartió conmovedoras fotos

Este hombre, de acuerdo con los datos obtenidos, es abogado y socio gerente de una firma reconocida en el país. Su trayectoria profesional también incluye formación en Administración de Empresas por la Universidad de los Andes.

Un detalle adicional que no ha pasado desapercibido, sobre todo por sus seguidores es que Andrés Godoy es hermano de la actriz Estefanía Godoy, figura conocida en la televisión colombiana y esposa del también famoso actor Variel Sánchez.

