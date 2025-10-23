Claudia Bahamón se quebró al despedir a último eliminado de MasterChef Celebrity; no contuvo el llanto

En la noche del miércoles, 22 de octubre, el famosos actor Luis Fernando Hoyos tuvo que abandonar la cocina de MasterChef Celebrity al realizar un platillo con mayor cantidad de errores que los de sus contrincantes.

Tras enfrentarse con Pichingo, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo, el artista no logró convencer a los jurados y tuvo que quitarse el delantal y abandonar para siempre las cocinas del Canal RCN.

Frente a esta decisión, la presentadora Claudia Bahamón no dudó en compartir el dolor por su eliminación y en cuestión de segundos rompió en llanto, revelando lo importante que fue para ella poder compartir con este participante.

“Quiero decirte que una de las personas que más pensaba en que regresaras cuando te enfermaste era yo (...) Digamos que de las cosas más bonitas de mi trabajo, es lograr esta comunión que hay con personas como tú. Amo hacer lo que hago, pero mi trabajo no es nada si yo no tengo al frente a alguien que me corresponda. Es evidente que la energía que siento cuando tú estás cocinando y estoy yo aquí presentando es muy bonita”, dijo en medio de lágrimas.

Jurados de ‘MasterChef Celebrity 2025′ felicitaron a Luis Fernando Hoyos pese a su salida

Antes de que saliera oficialmente de la competencia, cada uno de los jurados de la séptima temporada, le dedicó algunas palabras al actor que trabajó en producciones como Darío Gómez, Los Billis y Garzón Vive.

Nicolás de Zubiría: “Yo lo premio mucho en la vida, porque es lo primero que nosotros dejamos, una bonita impresión en la gente, y esa es la que yo me llevo de ti. Te vas con un plato para sacar el pecho, con la frente en alto y para salir por la puerta grande como te lo mereces. Muchas gracias, hermano”.

Los jurados de MasterChef Celebrity se despidieron de Luis Fernando Hoyos. | Foto: Canal RCN

Belén Alonso: “Eres un super actor. Debo de reconocer que te fui agarrando un cariño increíble porque tú eres el primero que te ríes de ti y eso me encanta, que no te tomas nada personal. Eso te lo quiero agradecer y te lo quiero aplaudir. Eres un tipazo. De verdad, gracias”.