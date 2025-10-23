Suscribirse

Este es el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity; la cocina se llenó de lágrimas

El final del programa de cocina está cada vez más cerca. Estos son los 9 participantes que continúan en competencia.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

23 de octubre de 2025, 12:01 p. m.
Pichingo, Luis Fernando Hoyos, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo.
Pichingo, Luis Fernando Hoyos, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo. | Foto: MasterChef Celebrity 2025 - Canal RCN / Montaje: Semana

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en el que algunas de las estrellas de la séptima temporada se enfrentaron en la cocina, con el fin de mantenerse una semana más dentro de la competencia.

Pichingo, Luis Fernando Hoyos, Valentina Taguado, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo fueron algunos de los que más cometieron errores a lo largo de la última semana, por lo que con su delantal negro intentaron sorprender el trío de jurados.

En esta ocasión, tuvieron que trabajar con un producto poco convencional, las tapas de los panes en bolsa, un ingrediente que muchos suelen rechazar o dejar a un lado a la hora de cocinar.

“Van a tener con pan, pero van a tener que hacer tacos, tienen que cocinar solamente con las tapas del pan”, dijeron los chefs.

Cada uno de los cocineros tuvo a su disposición un total de 8 tapas, 45 minutos para la ejecución de sus platillos y la despensa abierta, es decir, podían regresar al mercado las veces que fueran necesarias para tomar todo lo que pudieran llegar a necesitar para deleitar a los comensales.

Contexto: Patricia Grisales arremetió contra Valentina Taguado tras pelea en MasterChef Celebrity: “Malcriada”

Luis Fernando Hoyos fue el último eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2025’

Tras pasar al atril, el famoso actor Luis Fernando Hoyos no logró convencer a los jurados, pues, aunque según las percepciones de los profesionales tuvo una buena sazón, sumó una mayor cantidad de errores en comparación de sus contrincantes.

El artista preparó unas tapas de lomo fino, con salsas y especias. Sin embargo, no atinó a la hora de seleccionar el tamaño correcto para su preparación y este fue demasiado grande y representaba dificultar a la hora de masticar.

Además, sobrepasó el nivel de sal que los chefs consideran el correcto.

“La salsa está muy salada, está muy arriba de sodio, la combinación de sabores que tienes es muy rica, pero es muy difícil de comer, le hubieras hecho más horizontal. Hay cosas por corregir, está sabroso, pero este tipo de detalles son los que marcan la diferencia en los retos de eliminación”, le dijo Rausch.

Pese a los puntos débiles que tuvo, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso lo felicitaron por su trabajo.

Contexto: Jorge Herrera habló en SEMANA y lanzó pulla a sus rivales de MasterChef Celebrity: “Desmotivantes”

¿Quiénes hacen parte del top 10 de la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

  • Valentina Taguado
  • Violeta Bergonzi
  • Patricia Grisales
  • Alejandra Ávila
  • Carolina Sabino
  • Raúl Ocampo
  • Pichingo
  • Michelle Rouillard
  • Ricardo Vesga.

