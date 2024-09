“Vamos a ver si logro transformarte”: la gran amistad con la que Claudia Bahamón rompe rumores en redes sociales

¿Cómo es la relación de amistad de Claudia Bahamón y Nela González?

“Claudia me está trayendo a una cosa maravillosa, que yo creo que fue porque alguien le canceló y me invitó a mí y que a mí no me iba a invitar, pero yo se lo agradezco mucho”, dijo Nela mientras abrazaba a la presentadora, haciendo referencia a un viaje que tendrían hacia el océano gracias uno de los emprendimientos de la presentadora que tiene como objetivo principal el cuidado del planeta, los animales y ola naturaleza.