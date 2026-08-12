Gobierno de Abelardo De La Espriella nombra a Ernesto Forero Fernández de Castro como presidente de la ANH

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Ernesto Francisco Forero Fernández de Castro como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante el Decreto 1189 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía.

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La designación tiene carácter ordinario y recae sobre el cargo de “presidente de Agencia, código E1, grado 08”, dentro de la planta de personal de la entidad.

El decreto señala que el nombramiento fue realizado por el “presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le corresponden, específicamente las establecidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015″.

La decisión establece un nuevo liderazgo para la ANH, entidad que cumple funciones relacionadas con la administración y gestión de los recursos hidrocarburíferos del país.

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De acuerdo con el documento oficial, la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía será la encargada de comunicar formalmente el nombramiento al funcionario designado y a la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El Decreto 1189 también establece que la designación entra en vigencia desde la fecha de su expedición. El documento aparece fechado en agosto de 2026 y lleva la firma de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango.

Principales retos del cargo

Uno de los principales retos será definir las prioridades de la ANH y garantizar una administración eficiente de los recursos del país. A esto se suma la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la agencia y mantener una coordinación permanente con el Ministerio de Minas y Energía y con los diferentes actores de la industria.

El gremio enfrentará diversos retos. Foto: getty images

El nuevo presidente también tendrá el desafío de enfrentar un escenario energético marcado por el debate sobre el papel que deben cumplir los hidrocarburos dentro de la transición energética. En ese contexto, las decisiones de la ANH tendrán relevancia tanto para la actividad del sector como para las discusiones sobre seguridad y abastecimiento energético.