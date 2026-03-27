Atlántico

Van 92 perros, un gato y un loro rescatados en un operativo en casa deteriorada de dos mujeres en Barranquilla

La Alcaldía intervino el lugar con otras autoridades tras el ataque de uno de los perros a una mujer y varias denuncias ciudadanas.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

27 de marzo de 2026, 7:56 a. m.
Algunos perros encontrados en la vivienda.
Algunos perros encontrados en la vivienda. Foto: Suministrado a SEMANA.

El último reporte entregado por las autoridades en Barranquilla da cuenta de que fueron retirados de una vivienda en mal estado 92 perros, un gato y un loro. Dicho operativo fue liderado por la alcaldía distrital y otras autoridades en esta zona de Colombia.

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Durante la intervención, que se dio en la carrera 46 con calle 96, los funcionarios pudieron evidenciar que la casa estaba llena de excremento de animales, desechos orgánicos, entre otros residuos que ponían en riesgo la salud pública en esta zona del norte de la ciudad.

Así fue el operativo de las autoridades en el lugar.
Así fue el operativo de las autoridades en el lugar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por medio de un comunicado oficial, la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer en detalle lo que encontraron:

  • Acumulación extrema de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, en estado de descomposición.
  • Deterioro significativo del inmueble, incluyendo pisos, paredes, ventilación deficiente y afectaciones por humedad y contaminación.
  • Presencia de carga biológica contaminante, como excretas de animales y restos orgánicos en descomposición.
  • Alta proliferación de roedores e insectos.
  • Hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas.
  • Riesgo epidemiológico elevado, con posible presencia de enfermedades zoonóticas y respiratorias.

Otro de los puntos que llamó la atención fue el hallazgo de más de 100 carros de supermercado de Supertiendas Olímpica que estaban guardados en el sitio.

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Carros de compras hallados en el lugar.
Carros de compras hallados en el lugar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Por su parte, Ana María Aljure, gerente de ciudad, sostuvo que todas las dependencias de la administración distrital se encuentran atendiendo esta situación que afectaba el orden público y la salud de las personas en este punto.

“Atendimos reportes sobre la situación en la carrera 46 con calle 93. Desde la @alcaldiabquilla llegamos con una intervención integral para proteger y acompañar. Encontramos una realidad que duele: animales en condiciones indignas y personas en un entorno no apto ni seguro”, dijo la funcionaria.

Asimismo, dio a conocer que las dos mujeres que habitaban esta vivienda se encuentran recibiendo atención médica especializada.

“Las personas fueron trasladadas a un centro médico y tendrán seguimiento. Los animalitos están en el Centro de Bienestar Animal recibiendo atención”, agregó.

Desde la administración distrital indicaron: “La Alcaldía de Barranquilla continuará adelantando las acciones correspondientes para restablecer las condiciones sanitarias del sector y está comprometida con garantizar la protección y bienestar de los animales y la comunidad“.