Condenan a juez que le otorgó prisión domiciliaria a un peligroso presunto cabecilla de Los Costeños en Barranquilla

SEMANA conoció este martes, 2 de septiembre, la sentencia en primera instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que condenó al entonces juez José de Jesús Vergara Otero, de 70 años de edad, por el delito de prevaricato por acción agravado.

El togado, que era el juez 12 penal municipal con funciones de Control de Garantías para el año 2019, fue encontrado responsable de tomar una decisión contraria a la ley con el fin de favorecer a Juan Carlos Romero Gómez, alias JK, presunto cabecilla de la temida banda Los Costeños.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el 29 de marzo de 2019, Vergara sustituyó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias JK por prisión domiciliaria, argumentando que este era “hijo cabeza de familia”.

En ese orden de ideas, el funcionario que administraba justicia desconoció lo que establece la norma y no tuvo en cuenta la posición del fiscal del caso, pero también desconoció las pruebas que vinculaban a Romero con actividades de microtráfico, homicidios y extorsiones.

“El juez procesado pasó por alto la prohibición del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, desconociendo además los lineamientos de la Corte Constitucional y lo dispuesto en la Ley 750 de 2002 y la Ley 1142 de 2007”, se lee en la sentencia.

El ente investigador sostuvo que el juez no hizo su labor como lo establece la norma y, por el contrario, lo hizo de manera “sesgada y caprichosa”.

“Conforme a lo manifestado por el representante del ente acusador, el señor juez valoró de manera sesgada y caprichosa los elementos materiales de prueba presentados por la defensa, otorgándoles un valor que excedía lo que la sana crítica, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia permiten”, precisan los magistrados en el escrito.

El juez, en medio del proceso, sostuvo: “Se me ha juzgado como si la Fiscalía actuara como una segunda instancia, cuando la decisión jamás fue apelada por la funcionaria que intervino en la audiencia”.

Sin embargo, el Tribunal consideró que tales argumentos no desvirtuaban la evidente ilegalidad de su actuación. El juez deberá pagar siete años de prisión, según el fallo emitido por el Tribunal Superior de Barranquilla.

“En consecuencia, imponer al doctor JOSÉ DE JESÚS VERGARA OTERO la pena de 84 meses de prisión, multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 80 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”, dice el apartado de falla.