La historia detrás del asesinato de un reconocido integrante del Clan del Golfo en Barranquilla

Ocurrió en el barrio El Carmen. Tenía un amplío prontuario criminal.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

30 de agosto de 2025, 7:56 p. m.
Henry Manuel Pérez Pacheco, alias ‘El Isleño’, de 40 años de edad, asesinado.
Henry Manuel Pérez Pacheco, alias el Isleño, de 40 años de edad, asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La pugna entre bandas criminales en Barranquilla sigue registrándose pese a los esfuerzos de las autoridades judiciales. El jueves, 28 de agosto, en horas de la noche, se registró un nuevo homicidio en el barrio El Carmen, donde la víctima era un supuesto criminal que hacía parte del Clan del Golfo.

Se trata de Henry Manuel Pérez Pacheco, alias el Isleño, de 40 años de edad, quien había sido capturado en varias oportunidades por delitos investigados por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, el hombre se encontraba en el interior de un establecimiento comercial, cuando llegaron dos criminales que acabaron con su vida tras propinarle varios impactos de bala.

Sitio donde hallaron a un hombre dentro de una nevera sin vida en Soledad.
Asesinato en Barranquilla. Imagen de referencia. | Foto: SEMANA

La víctima mortal quedó tendida en el interior del sitio hasta donde llegaron las autoridades y realizaron la inspección técnica del cadáver hasta llevarlo a las instalaciones de Medicina Legal.

Según la información que maneja la inteligencia de la Policía de Barranquilla, este sujeto sería el encargado del tema de estupefacientes para el Clan del Golfo en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Además, dieron a conocer que tenía varias anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, extorsión, homicidio y una por porte de arma de fuego. También, presentaba una detención domiciliaria en calidad de condenado.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. | Foto: A.P.I

SEMANA conoció que los integrantes de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Metropolitana de Barranquilla manejan una hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas criminales.

“La información se tiene es que, al parecer, fue amenazado por los integrantes de la banda de Los Costeños. Estamos realizando todas las verificaciones porque también se habló de su aparición en un supuesto panfleto de la banda que te mencioné”, dijo la fuente.

Del mismo modo, la Policía hizo un llamado para que la comunidad pueda entregar información de este caso por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.

