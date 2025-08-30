Suscribirse

Atlántico

Graves emergencias en Soledad, Atlántico, tras fuertes vientos: autoridades atienden a los afectados

Ocurrió al mediodía de este sábado 30 de agosto.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

30 de agosto de 2025, 6:21 p. m.
Emergencia en Soledad, Atlántico.
Emergencia en Soledad, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Una grave emergencia se registró en varios barrios del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, en Atlántico, luego de que fuertes vientos causaran estragos en viviendas.

Hay casas destechadas y las autoridades se encuentran atendiendo a los afectados. No hay reporte de personas lesionadas.

Contexto: Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

En varios videos que se han compartido por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de lo ocurrido en esta zona del Atlántico. Moisés Bacca, director de la Emisora de la Policía Nacional en Barranquilla, dio a conocer un video de la situación en el barrio Los Robles, de Soledad.

Tras lo sucedido, desde la Alcaldía de Soledad emitieron un comunicado de prensa en el que dan a conocer que activaron el Comité de Emergencias para llegar a las zonas que terminaron con afectaciones.

“Ante la presentación de fuertes vientos, tipo tornado F1, en varios barrios del municipio de Soledad, se desplazan a esta hora unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y red de urgencias hospitalarias a las zonas para atender a los afectados por este fenómeno”, expresaron.

Al mismo tiempo, indicaron que “la alcaldesa Alcira Sandoval ha ordenado la deliberación inmediata y los operativos de competencia al Comité Local de Atención y Riesgos y Desastres para la atención humanitaria que se requerirá en los sectores afectados por este fenómeno natural”.

Desde la Alcaldía de Soledad hicieron un llamado a la calma en caso de que se lleguen a registrar nuevos episodios de este tipo.

“Se hace un llamado a la calma a los moradores de las áreas afectadas, su mayoría del noroccidente de la ciudad. La administración entregará reportes periódicos de lo acontecido y de las actuaciones dirigidas por los integrantes del gabinete de gobierno”, recomendaron.

Contexto: Video | Intentan robar tienda D1 en Barranquilla: trabajadores se enfrentaron a ladrón que tenía en su poder más de $300.000 en mercancía

Algunos de los barrios afectados son Villa Estadio, Los Almendros, Los Cedros, entre otros, que están siendo censados por las autoridades que ya están en el terreno.

