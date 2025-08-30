Graves emergencias en Soledad, Atlántico, tras fuertes vientos: autoridades atienden a los afectados

Una grave emergencia se registró en varios barrios del municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, en Atlántico, luego de que fuertes vientos causaran estragos en viviendas.

Hay casas destechadas y las autoridades se encuentran atendiendo a los afectados. No hay reporte de personas lesionadas.

Graves emergencias causan fuertes vientos en Soledad, Atlántico. Autoridades despliegan equipos para atender a familias afectadas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/s5NxP6TaaL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 30, 2025

En varios videos que se han compartido por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de lo ocurrido en esta zona del Atlántico. Moisés Bacca, director de la Emisora de la Policía Nacional en Barranquilla, dio a conocer un video de la situación en el barrio Los Robles, de Soledad.

Tras lo sucedido, desde la Alcaldía de Soledad emitieron un comunicado de prensa en el que dan a conocer que activaron el Comité de Emergencias para llegar a las zonas que terminaron con afectaciones.

“Ante la presentación de fuertes vientos, tipo tornado F1, en varios barrios del municipio de Soledad, se desplazan a esta hora unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y red de urgencias hospitalarias a las zonas para atender a los afectados por este fenómeno”, expresaron.

Al mismo tiempo, indicaron que “la alcaldesa Alcira Sandoval ha ordenado la deliberación inmediata y los operativos de competencia al Comité Local de Atención y Riesgos y Desastres para la atención humanitaria que se requerirá en los sectores afectados por este fenómeno natural”.

Fuerte tornado se registra éste 30 de agosto de 2025 en el municipio Soledad, Atlántico. Hay pánico entre sus habitantes por la acción del fenómeno natural y lo que pueda originar entre la población. pic.twitter.com/ATTyTG3W74 — Relator Noticias - https://portoestereo.com/escuch (@ElRelatorr) August 30, 2025

Desde la Alcaldía de Soledad hicieron un llamado a la calma en caso de que se lleguen a registrar nuevos episodios de este tipo.

“Se hace un llamado a la calma a los moradores de las áreas afectadas, su mayoría del noroccidente de la ciudad. La administración entregará reportes periódicos de lo acontecido y de las actuaciones dirigidas por los integrantes del gabinete de gobierno”, recomendaron.