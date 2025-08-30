En las últimas horas, un nuevo hecho de inseguridad se presentó en uno de los supermercados de bajo costo en Colombia, donde nuevamente fue víctima de robo una tienda D1.

El atraco se registró en una de las sedes en la ciudad de Barranquilla, ubicado en Plaza 63, en sus instalaciones un hombre pretendió hurtar varios objetos del establecimiento a plena luz del día.

El sujeto ingresó al supermercado como cualquier otro cliente, pero en medio de su recorrido, agarró varios artículos de las estanterías y los guardó en un bolso que llevaba consigo.

La acción que quedó grabada en video muestra el momento en que los trabajadores del establecimiento descubren al presunto ladrón y lo enfrentan tras intentar robar los productos.

De acuerdo con los reportes revelados por el medio Publimetro, el hombre ya tenía en su poder al menos $300.000 pesos en mercancía que pretendía llevarse sin pagar.

Ante esta confrontación de los empleados, el presunto delincuente no le quedó de otra que devolver por su cuenta los productos que intentó robarse del supermercado.

Sin embargo, lo más indignante del hecho fue la actitud del implicado, quien habría confesado que su intención era revender los productos que había seleccionado para llevarse.

El sujeto, quien además se mostró indiferente ante el delito que estaba cometiendo, pretendía obtener un beneficio personal con estos artículos que no pudo robar.

“Qué me vas a poner, nada”, dijo el hombre sin mayor remordimiento y desinterés tras ser grabado por uno de los presentes mientras devolvía uno a uno lo que ya había guardado en su maleta.