La confusión que hizo que dos hermanos de 3 y 7 años terminaran en UCI tras ingerir raticida

Las autoridades de salud en el municipio de Soledad, en Atlántico, se encuentran en máxima alerta luego de que dos hermanos de 3 y 7 años de edad ingirieran un raticida en el barrio Ciudad Cortissoz. Hoy se encuentran en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad del químico que está en su cuerpo.

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De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, los menores de edad habrían confundido este veneno con unos dulces, por lo que decidieron comerlo. Luego de eso, presentaron síntomas de intoxicación, por lo que fueron llevados de urgencia a un centro asistencial, donde están siendo valorados.

Lo que está haciendo el equipo médico es llevar a cabo estudios con el fin de determinar si hay o no afectaciones en sus organismos tras haber ingerido el veneno para ratas.

El secretario de Salud municipal, Edison Barrera, dijo que este caso fue reportado por el centro asistencial desde el pasado martes por medio del sistema de vigilancia epidemiológica, cuando llegaron a la urgencia.

“Los padres, tratando de eliminar algún tipo de plaga con roedores, dejaron estos raticidas al alcance de los menores de edad. Ellos lo confundieron con algún tipo de dulce y lo ingirieron", explicó.

Panorámica de Soledad, Atlántico. Foto: cortesía

El funcionario también dijo que el equipo médico que recibió a los menores de edad activó todo el protocolo de atención, por lo que estos no están comprometidos con condiciones graves en su estado de salud.

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“Gracias a Dios hubo una respuesta rápida por parte de los padres y los llevaron inmediatamente a un servicio de salud y la respuesta oportuna por parte de los médicos permitió, además, hacer una intervención rápida, adecuada y, aunque se encuentran en unidad de cuidados intensivos, ya los niños han evolucionado satisfactoriamente”, agregó Barrera.

El funcionario envió un mensaje a los padres de familia con el fin de que extremen los cuidados con este tipo de químicos que son de uso doméstico y así evitar una tragedia.