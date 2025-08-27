Suscribirse

Barranquilla

Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

Ocurrió en el barrio Olaya. Varias viviendas en los alrededores fueron evacuadas por las autoridades.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

27 de agosto de 2025, 9:54 p. m.
Tragedia en Barranquilla.
Tragedia en Barranquilla. | Foto: Cortesía Zona Cero.

Una tragedia se registró este miércoles, 27 de agosto, en la calle 68C con carrera 28, en el barrio Olaya, en el sur de Barranquilla, luego de que una casa de tres pisos se desplomara de repente, causando gran pánico en esta zona. Un hombre que se encontraba en el último piso del sitio perdió la vida tras el fuerte impacto que sufrió al caer y otra persona está gravemente herida.

La víctima mortal de este caso fue identificado por las autoridades como Didier Menco Rojas, de 44 años de edad.

Ante estos hechos, la comunidad llegó al sitio, pero también le dieron aviso al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, quienes llegaron para atender la emergencia.

El sargento Jesús Sánchez dijo en diálogo con Zona Cero que desde la autoridad bomberil respondieron con todos los recursos con los que cuentan para este tipo de casos.

“Vamos a estabilizar la emergencia, mirar qué se puede hacer al respecto para poder minimizar riesgos, evitar que vaya a colapsar y vaya a causar más daño a las personas. Ya todos los vecinos fueron evacuados porque corren peligro, ya que la estructura puede colapsar nuevamente”, explicó.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla se encuentran evaluando los daños que se registraron en esta edificación que se vino abajo.

“Hubo necesidad de transportar la máquina escalera, tenemos un ingeniero arriba para hacer la respectiva remoción. Lo que haremos es quitarle peso a la estructura para evitar que termine colapsando y vaya a afectar tanto a los transeúntes como a los vecinos del sector”, agregó al medio antes citado.

Al mismo tiempo, señalaron que “estamos tratando de retirar todos los escombros que están ahí que amenazan con caerse para poder estabilizar la emergencia”.

El periódico El Heraldo llegó hasta el sitio de la emergencia y habló con un testigo, que aseguró: “Nosotros vimos al señor tendido en el piso y, por los gritos, vecinos trataron de auxiliarlo. Pero después confirmaron que estaba muerto. Fue terrible ver cómo murió el señor, que era de los que se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos”.

Las autoridades en Barranquilla se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué fue lo que hizo que se cayera la estructura.

