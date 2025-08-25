Así fue el desgarrador último adiós de patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia

Sobre las 10:30 de la mañana de este lunes, 25 de agosto, le dieron el último adiós al patrullero José Daniel Valera Narváez, de 24 años, quien fue uno de los 13 policías asesinados por las disidencias de las Farc tras el atentado a un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

SEMANA conoció que las honras fúnebres estuvieron presididas por le brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el cementerio Universal, en el sur de la ciudad.

En un video que entregaron desde la institución policial se logra ver el sentido homenaje que le rindieron al joven uniformado que ofrendó su vida por la seguridad de los colombianos.

Así le dieron el último adiós en Barranquilla al patrullero José Daniel Valera Narváez, uno de los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iDMHTz6CnV — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2025

Y es que Henry Valera, papá del policía asesinado, en medio de las lágrimas, contó el horror que hoy vive tras lo sucedido.

“Me lo arrebataron… El helicóptero donde iba mi hijo fue impactado por un dron y me lo desbarató. Estoy pidiendo justicia, porque me duele mucho: él era mi sustento, mi compañía. Todos los meses estaba pendiente de mí. Le arrebataron la vida a mi pelaito, tenía apenas 24 años. El primero de diciembre cumplía cinco años en la Policía“, dijo el hombre.

Patrullero José Daniel Valera Narváez, asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El papá del uniformado asesinado por las disidencias de Calarcá dio a conocer que ya la solicitud de traslado de su hijo estaba tramitada, pero la muerte se les adelantó.

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana