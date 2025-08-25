Suscribirse

Así fue el desgarrador último adiós de patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia

El patrullero José Daniel Valera Narváez fue uno de los 13 policías asesinados por las disidencias de las Farc tras el atentado a un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de agosto de 2025, 6:09 p. m.
Despiden a patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia.
Despiden a patrullero barranquillero asesinado en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Sobre las 10:30 de la mañana de este lunes, 25 de agosto, le dieron el último adiós al patrullero José Daniel Valera Narváez, de 24 años, quien fue uno de los 13 policías asesinados por las disidencias de las Farc tras el atentado a un helicóptero en Amalfi, Antioquia.

SEMANA conoció que las honras fúnebres estuvieron presididas por le brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en el cementerio Universal, en el sur de la ciudad.

En un video que entregaron desde la institución policial se logra ver el sentido homenaje que le rindieron al joven uniformado que ofrendó su vida por la seguridad de los colombianos.

Y es que Henry Valera, papá del policía asesinado, en medio de las lágrimas, contó el horror que hoy vive tras lo sucedido.

Me lo arrebataron… El helicóptero donde iba mi hijo fue impactado por un dron y me lo desbarató. Estoy pidiendo justicia, porque me duele mucho: él era mi sustento, mi compañía. Todos los meses estaba pendiente de mí. Le arrebataron la vida a mi pelaito, tenía apenas 24 años. El primero de diciembre cumplía cinco años en la Policía“, dijo el hombre.

Patrullero José Daniel Valera Narváez, asesinado.
Patrullero José Daniel Valera Narváez, asesinado. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El papá del uniformado asesinado por las disidencias de Calarcá dio a conocer que ya la solicitud de traslado de su hijo estaba tramitada, pero la muerte se les adelantó.

Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia.
Estos son los policías muertos en Amalfi, Antioquia. | Foto: Suministrada a Semana

“Él me dijo: ‘Papi, ya metí el traslado, pero eso demora mucho’. Una vez hasta vinieron patrulleros a la casa, me tomaron fotos a mí y a su abuela, que tiene 83 años. José me contó: ‘Papi, no se preocupe, ya mandé los papeles a Bogotá, hay que esperar’. Pero nunca le salió el traslado. Últimamente, no quería irse, pero le tocaba. Las tías le decían: ‘Mijo, si es tu trabajo, que Dios te acompañe’”, señaló.

BarranquillaAtlánticoPolicía Nacional de Colombia

