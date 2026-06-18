El comercio electrónico se ha consolidado en la economía colombiana, superando los 80 billones de pesos, lo que representa cerca del 5 % del PIB nacional.

E-Commerce Day Colombia 2026 puso el foco en inteligencia artificial, pagos digitales y crecimiento sostenible

Según un análisis de Mondelēz International sobre este sector, su crecimiento se quintuplicó entre 2020 y 2025, y está cambiando completamente la categoría de snacks, ya que se espera que el 40 % del crecimiento de estos productos provenga de canales digitales que transforman los patrones de decisión del consumidor.

Este análisis reveló que existe un consumidor digital con comportamientos diferenciados frente al canal físico. Este perfil de comprador adquiere los productos con mayor frecuencia, gasta un 25 % superior en cada visita y toma decisiones en tiempo real.

En ese sentido, aunque el 70 % hace una investigación previa en línea y el 62 % tiene como prioridad la búsqueda de mejores precios, el 57 % termina escogiendo sus marcas de confianza, evidenciando que esa lealtad de los consumidores es superior en el momento de la compra. Esta tendencia está encabezada por los millennials y la generación Z, quienes concentran cerca de la mitad del gasto en la región y buscan rapidez al momento de comprar.

Comercio unificado en una sola plataforma gana terreno en el retail ante nuevos hábitos de consumo

En cuanto a esto, Daniella Lozada, Insights & Analytics WACAM Lead, explicó que: “En el canal digital, el antojo funciona de manera diferente. El consumidor navega, se antoja y completa la compra en cuestión de minutos”.

Por lo tanto, el verdadero desafío para este sector, más allá de ser una herramienta de compra digital, es poder entender el momento preciso en el que estos usuarios toman la decisión de efectuar esa compra.