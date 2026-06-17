Más de 50.000 empresarios en Latam podrán formarse en la primera academia de moda y retail

El cluster Fashion Ecommerce, red de marcas y operación digital de moda en Colombia, anunció el lanzamiento de Fashion Ecommerce La Academia, una plataforma educativa orientada a la formación en la industria de la moda y el retail en América Latina. El proyecto incluye clases magistrales con referentes del sector y contenidos sobre creación, posicionamiento y escalamiento de negocios de moda.

La primera clase magistral se lanzará en junio y estará a cargo de Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández. El programa, denominado ‘De Producto a Marca: La metodología de Mario Hernández’, se basa en más de diez años de experiencia en la construcción y crecimiento de la marca.

“La industria necesita menos teoría y más conocimiento práctico de quienes ya han construido marcas exitosas. Queremos democratizar ese aprendizaje y mostrarles a miles de personas que sí es posible crear un negocio de moda rentable desde Latinoamérica. Hoy hay mucho talento, creatividad e interés por emprender, pero muchas veces las personas no saben por dónde empezar o no tienen acceso a quienes ya recorrieron ese camino. Con esta academia queremos acercar ese conocimiento real, aplicado y aterrizado a una nueva generación de emprendedores del sector”, aseguró David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce.

David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce. Foto: Suministrada / API

El contenido de la clase estará dividido en siete módulos que abordan la creación de ofertas, el desarrollo de conceptos de marca, la construcción del ciclo del producto y estrategias comerciales. Los participantes recibirán seis entregables prácticos para aplicar en sus proyectos y una certificación firmada por Lorenzo Hernández y David Rojas.

La plataforma funcionará en formato virtual asincrónico, con acceso desde distintos países y producción audiovisual. Según Rojas, esta primera etapa será el inicio de una serie de clases con otros referentes del ecosistema de moda y retail en la región.