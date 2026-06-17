Más de 50.000 empresarios en Latam podrán formarse en la primera academia de moda y retail

El cluster Fashion Ecommerce, red de marcas y operación digital de moda en Colombia, anunció el lanzamiento de Fashion Ecommerce La Academia, una plataforma educativa orientada a la formación en la industria de la moda y el retail en América Latina. El proyecto incluye clases magistrales con referentes del sector y contenidos sobre creación, posicionamiento y escalamiento de negocios de moda.
La primera clase magistral se lanzará en junio y estará a cargo de Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández. El programa, denominado ‘De Producto a Marca: La metodología de Mario Hernández’, se basa en más de diez años de experiencia en la construcción y crecimiento de la marca.
“La industria necesita menos teoría y más conocimiento práctico de quienes ya han construido marcas exitosas. Queremos democratizar ese aprendizaje y mostrarles a miles de personas que sí es posible crear un negocio de moda rentable desde Latinoamérica. Hoy hay mucho talento, creatividad e interés por emprender, pero muchas veces las personas no saben por dónde empezar o no tienen acceso a quienes ya recorrieron ese camino. Con esta academia queremos acercar ese conocimiento real, aplicado y aterrizado a una nueva generación de emprendedores del sector”, aseguró David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce.
El contenido de la clase estará dividido en siete módulos que abordan la creación de ofertas, el desarrollo de conceptos de marca, la construcción del ciclo del producto y estrategias comerciales. Los participantes recibirán seis entregables prácticos para aplicar en sus proyectos y una certificación firmada por Lorenzo Hernández y David Rojas.
La plataforma funcionará en formato virtual asincrónico, con acceso desde distintos países y producción audiovisual. Según Rojas, esta primera etapa será el inicio de una serie de clases con otros referentes del ecosistema de moda y retail en la región.