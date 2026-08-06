Estrategias de comunicación de alto impacto: ella es Carolina Correa, la colombiana detrás de proyectos de alcance internacional

Seis exponentes del fútbol callejero disputaron recientemente un partido a 196 metros de altura, en la terraza de la Torre Colpatria, en Bogotá. Mientras las imágenes del encuentro circulaban en medios y plataformas digitales, la estrategia de comunicación estuvo a cargo de Carolina Correa Jaramillo, profesional con trayectoria en periodismo, relaciones públicas y comunicación estratégica.

Nacida en Bogotá, Correa inició su carrera en el periodismo y posteriormente trabajó durante cerca de ocho años en Associated Press. Esa experiencia dio paso a una trayectoria enfocada en el diseño de estrategias de comunicación para entidades públicas, empresas, deportistas y organizaciones. Actualmente integra el equipo de Comercialización del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Durante su paso por Red Bull Colombia participó en proyectos de alcance internacional. En 2019, la competencia de descenso en bicicleta realizada en Monserrate obtuvo el Guinness World Records como la carrera de ciclismo cuesta abajo por escaleras más larga del mundo, con un recorrido de 2,4 kilómetros que incluyó 1.060 escaleras, rampas y tramos planos.

También hizo parte de la estrategia de comunicaciones de los dos Guinness World Records obtenidos por Chinchiná, Caldas, en junio de 2019, cuando el municipio preparó una taza con 22.739 litros de café y reunió a 1.559 personas en una degustación simultánea.

Su experiencia incluye proyectos como Red Bull Batalla, Red Bull Cliff Diving y estrategias desarrolladas junto a deportistas como Mariana Pajón, Orlando Duque y el letón Pavel ‘Pasha’ Petkuns, protagonista de la producción audiovisual Pasha: Lost and Found in Medellín.

A lo largo de su trayectoria, Correa ha participado en iniciativas que combinan planeación estratégica, comunicación y gestión con medios para dar visibilidad a proyectos desarrollados en Bogotá y otras regiones del país.