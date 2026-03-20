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Emprendimiento colombiano Zenith inicia operaciones en México con enfoque en bienestar integral

La marca expande su modelo de autocuidado innovador a nuevos mercados internacionales.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 8:05 a. m.
Zenith fue fundada por las emprendedoras Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona
Zenith fue fundada por las emprendedoras Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona Foto: Zenith / API

El emprendimiento colombiano Zenith anunció su llegada al mercado mexicano, un paso clave en su proceso de expansión internacional y en su objetivo de posicionarse en la industria global del bienestar. Según la compañía, esta entrada valida un modelo que combina nutrición, experiencia sensorial y salud emocional.

La marca busca fortalecer su presencia en otros territorios y ofrecer oportunidades de negocio a través de un modelo de distribución que permite a aliados comerciales generar ingresos en distintos países. Zenith fue fundada por las emprendedoras Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona, quienes desarrollaron un proyecto enfocado en el bienestar integral, inspirado en el concepto astrológico de “Zenith”, que simboliza el punto más alto.

Uno de los diferenciales de la marca es su propuesta de valor: transformar un hábito de autocuidado en una experiencia sensorial. En lugar de cápsulas tradicionales, ofrece gomitas multivitamínicas sin azúcar, con vitaminas, proteína, colágeno y biotina, orientadas al cuidado del cabello, la piel y las uñas.

Apostamos por una propuesta innovadora que conecte desde el gusto, la estética y la emoción, logrando que las personas no sólo se cuiden, sino que disfruten hacerlo”, afirmó Laura Mesa.

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Emprendimiento colombiano Zenith llega al mercado mexicano y proyecta su expansión global en la industria del bienestar
Emprendimiento colombiano Zenith llega al mercado mexicano y proyecta su expansión global en la industria del bienestar Foto: Zenith / API

Desde la perspectiva psicológica, Zenith incorpora el bienestar emocional como eje central, promoviendo hábitos positivos mediante mensajes motivacionales enfocados en amor propio, disciplina y constancia. “Esta visión responde a una necesidad creciente del mercado: productos que no solo ofrezcan beneficios funcionales, sino también una conexión emocional con el usuario”, señaló Alejandra Espinal Cardona.

La combinación de la visión estratégica de Mesa y la mirada centrada en bienestar emocional de Espinal ha permitido consolidar una marca que promueve un estilo de vida integral. Tras México, Zenith proyecta su ingreso a Estados Unidos y Europa, donde adelanta procesos de preparación estratégica, alianzas y fortalecimiento operativo. Su modelo de negocio y su presencia digital, incluida la página web de la marca, buscan ampliar su alcance y generar desarrollo económico en nuevos mercados.