Los viajeros que más vuelan a Colombia: estos son sus países de origen

Colombia sigue consolidándose como un destino imperdible a nivel global, captando la atención de millones de viajeros nacionales e internacionales con su combinación de naturaleza, arte, cultura, historia y gastronomía, entre otros atractivos que han impulsado al país a sobresalir en el mapa turístico.

Prueba de ello son las cifras de IATA GAP y cálculos de ProColombia, citados por Anato en uno de sus más recientes informes, donde destaca el origen de los viajeros que más vuelan a Colombia, de acuerdo con el registro de venta de tiquetes internacionales que superó el millón en 2025.

En primer lugar, resalta que la venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025, consolidando al país como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región.

Durante el año se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos con destino al país, un comportamiento que demuestra el crecimiento que se viene registrando desde 2023, cuando se contabilizaron 895.655 tiquetes vendidos hacia el país.

Este aumento sostenido refleja el fortalecimiento del turismo en Colomba en los últimos años, dejando en evidencia que, entre los países que más registraron compras de tiquetes hacia el país se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total.

Le siguen México con 11,3%, España con 7,4%, Brasil con 6,3% y Ecuador con 5,7%, mostrando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes", afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Y agregó que, por su parte, “Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”.

En contraste, Bogotá presentó una leve disminución de 0,7%, con cerca de 401 mil tiquetes vendidos. A pesar de esta variación, la capital continúa siendo el principal punto de entrada aérea al país y un eje clave en la conectividad internacional de Colombia.

Justamente por eso, marcó tendencias de turismo 2025 al recibir 7,3 millones de turistas durante el primer semestre del año, según los resultados de la Gran Encuesta de Viajeros 2025-I, elaborada por el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT).