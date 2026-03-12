Así es uno de los pueblos más antiguos de Boyacá; tiene 485 años y es ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Boyacá es un departamento con 123 municipios, el segundo con mayor número de estos entes territoriales en Colombia, después de Antioquia. Es considerado uno de los destinos más acogedores y que ofrece diversidad de planes y atractivos para conocer.

El pueblo de Boyacá reconocido por su arquitectura y riqueza cultural, un destino que enamora a una hora de Tunja

En su territorio, se encuentran lindos pueblos coloniales y llenos de historia, así como una gran riqueza natural representada en atractivos como el Lago de Tota, el Páramo de Ocetá y el Parque Nacional Natural El Cocuy, solo por mencionar algunos.

Uno de sus municipios más antiguos es Ramiriquí, cuyo primer caserío se fundó en 1541. El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que su nombre proviene de la palabra Rumirraque, que significa tierra blanca.

Ramiriquí es un municipio de la provincia de Márquez. Foto: Facebook - Ramiriquí Boyacá-Pagina

Se extiende sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental y en él se destacan las cuchillas de El Ermitaño y Las Coloradas, los altos de Redondo y la Cruz, así como la serranía de Pata de Gallo. En sus tierras abundan las fuentes hídricas con ríos como Guayas y Jenesano.

Con respecto a la economía del municipio, sus habitantes se dedican a actividades como la ganadería y los cultivos de maíz, papa, arracacha, hibias, frijol y hortalizas. Las arepas de maíz y queso son famosas, así como sus artesanías hechas en fique como ruanas y alpargatas.

Sitios de interés

Quienes deciden llegar hasta este destino, que se encuentra en la provincia de Márquez a menos de una hora de Tunja, pueden disfrutar de varios lugares que resultan de interés y brindan experiencias únicas.

El municipio de Boyacá que tiene varios pisos térmicos y más de una docena de cascadas, es un destino perfecto para el ecoturismo

Según Situr, entre los lugares para visitar se encuentran las piedras donde están inscritos los petroglifos, el Alto de la Cruz, la capilla del Señor de los Tunos, el puente Camacho, la cueva del Guacamayo y la Piedra de los Mil Huecos, entre otros. Todos estos encantos naturales hacen que sea un destino ideal para el ecoturismo y el avistamiento de aves.

En el parque principal están las efigies de José Ignacio de Márquez, presidente de la República (1837 y 1841) y primer presidente de estirpe boyacense, así como del ciclista Mauricio Soler.

El oasis El Endrinal es uno de los atractivos en Ramiriquí, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Un poco de historia

Los datos históricos indican que fue la primera capital de los zaques, sede del cacique Baganique. A la llegada de los españoles, el territorio que hoy ocupa el municipio se encontraba habitado por indígenas muiscas, quienes eran gobernados por el cacique Rumirraque, nombre que sería reemplazado por el actual.

Se dice que Hernán Vanegas fue el primer conquistador que llegó a tierras de Ramiriquí y saqueó el templo de Baganique, donde se hallaban importantes tesoros del poblado. El primer evangelizador fue el dominico Fray Pedro Durán, quien elevó la primera parroquia y rigió la fundación del caserío en 1541.