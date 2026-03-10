El municipio de Boyacá que tiene varios pisos térmicos y más de una docena de cascadas, es un destino perfecto para el ecoturismo

Boyacá es uno de los destinos que está en los planes de muchos viajeros cuando piensan en vacaciones. Este territorio es considerado uno de los más acogedores de Colombia y les ofrece a los turistas una amplia posibilidad de atractivos y planes para desarrollar.

En su territorio alberga 123 municipios, siendo el segundo departamento, después de Antioquia, con el mayor número de estos entes territoriales. Uno de ellos es Coper, que hace parte de la provincia de Occidente, tiene una extensión de 202 kilómetros cuadrados y, por su topografía, presenta tres pisos térmicos: caliente, templado y frío.

El pueblo de Boyacá que se destaca por su riqueza hídrica y su tradición agropecuaria, ideal para los amantes de la naturaleza

La economía de este municipio se sustenta en la actividad agropecuaria, distinguiéndose por la calidad de sus productos. En la lista de cultivos que se dan en estas tierras se encuentran cítricos como la naranja, mandarina y limón, a los que se suman otros como el café, la caña de azúcar, el cacao, plátano, yuca, maíz, fríjol, aguacate y mangostinos.

Coper tiene diversos encantos naturales. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otras fuentes económicas son el ganado vacuno, equino y porcino. Coper es uno de los principales productores de ganado vacuno de esta parte del territorio boyacense, intensificando en los últimos años la de ganado de levante y engorde. Así mismo, se destaca la producción de especies menores como peces, pollos de engorde y gallinas ponedoras campesinas.

Lugares de interés

Como sucede con muchos de los municipios en esta región del país, Coper es un lugar que destaca por su belleza natural, con diversidad de encantos, entre ellos cascadas, perfectas para quienes disfrutan de los planes ecoturísticos.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en este municipio los viajeros se deleitan con sus atractivos naturales, entre ellos 18 cascadas que rodean el municipio.

Cascada Palo Blanco, uno de los atractivos de Coper, en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

De igual forma, está el Mirador de Alto de la Virgen, la laguna Don Pedro, la piscina municipal y cuevas. Es un territorio adecuado para actividades ecoturísticas como el avistamiento de aves.

Los habitantes de este municipio realizan varias festividades, como las de Santo Eccehomo en el mes de mayo; San Pedro y San Pablo en la vereda Pedro Gómez en junio; la feria de juzgamiento bovino en agosto y la celebración del cumpleaños del municipio y celebración del Día del Campesino en noviembre, mes en el que también se lleva a cabo el reinado de las heliconias.

En cuanto a su gastronomía, hay productos que destacan, como el tamal de arroz, la picada de longaniza, la rellena, la papa criolla y el guarapo, bebida muy típica del departamento.