Turismo

El municipio de Caldas que se prepara para celebrar el Festival del Chorizo 2026: fecha, horarios y lugar

Conozca cuándo y dónde disfrutar de este festival gastronómico que invita a probar los mejores chorizos del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 8:42 p. m.
Así es Villamaría - Caldas
Así es Villamaría - Caldas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Villamaría - Caldas / API

En Colombia, el chorizo es un emblema gastronómico que refleja la diversidad y el sabor de la cocina popular del país. Por eso, en reconocimiento a esta tradición, el municipio de Villamaría, en el departamento de Caldas, celebra un festival dedicado a este producto, una cita que busca reunir a turistas nacionales e internacionales interesados en disfrutar y conocer lo mejor del chorizo colombiano.

La sexta edición de este evento, conocido como el Festival del Chorizo, se celebrará este sábado 31 de enero y promete ser una experiencia imperdible para locales y visitantes.

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

La cita será en el parque principal del municipio, desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con entrada libre y abierta a todo el público, ideal para disfrutar de la gastronomía, el ambiente festivo y la cultura local.

Este encuentro, dedicado a exaltar uno de los platos más emblemáticos de Villamaría, se realiza de manera anual con el propósito de poner en valor una tradición profundamente arraigada en la identidad del municipio, explicó Rubén Darío Marín, director de la Oficina de Turismo de Villamaría al medio La Patria.

Turismo

¿Qué es el nocturismo y en qué destinos de Colombia se puede vivir esta experiencia?

Turismo

Conozca los encantos de tres de los pueblos más fríos de Caldas; ideales para hacer senderismo y avistamiento de aves

Turismo

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Turismo

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Turismo

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Turismo

El municipio boyacense que está de ferias y fiestas este fin de semana; un destino con diversos encantos turísticos

Turismo

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

Turismo

Carnaval del Fuego de Tumaco 2026: fechas, horarios, eventos y todo lo que debe saber sobre esta celebración

Turismo

A solo cinco horas de Cúcuta: este es uno de los pueblos más antiguos de Colombia, famoso por su arquitectura y bellos paisajes

De esta manera, el festival pone en escena el enorme valor cultural y gastronómico que el chorizo representa para el pueblo caldense, abriendo sus puertas a quienes desean deleitarse con los mejores sabores de la región y, al mismo tiempo, impulsar el turismo y la economía local.

Para esta nueva edición del Festival del Chorizo, se espera contar con la participación de seis marcas de este Tradicional producto, aunque algunas de ellas aún están pendientes de confirmación.

Por otra parte, los organizadores informaron que, a diferencia de otros eventos, el Festival del Chorizo 2026 no incluirá premiaciones ni competencias entre los participantes, ya que la intención no es generar comparaciones, sino dar espacio para que cada productor resalte de manera individual.

Asimismo, se reveló que entre los participantes está previsto que dos marcas provengan de Manizales, detalle que fortalecería la integración regional incentivando tanto a la comunidad villamariana a disfrutar del evento, como a visitantes de Manizales y otros municipios cercanos.

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Vale mencionar que ​Villamaría es considerado, después de Manizales, el municipio más industrializado del departamento, un factor que en los últimos años ha impulsado la generación de un número significativo de empleos tanto para sus habitantes como para los de la capital caldense, impulsando aún más este tipo de encuentros.

Entre los principales atractivos de esta población, la Alcaldía Municipal resalta sus numerosas fuentes de aguas termales, reflejo de la intensa actividad volcánica de la región. Estas aguas, mayormente alcalinas y sulfatadas, se encuentran a altitudes que oscilan entre los 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, y en muchos casos alcanzan temperaturas superiores a los 60 grados centígrados.

Más de Turismo

Cartagena de noche

¿Qué es el nocturismo y en qué destinos de Colombia se puede vivir esta experiencia?

Villamaría - Caldas

El municipio de Caldas que se prepara para celebrar el Festival del Chorizo 2026: fecha, horarios y lugar

Marulanda, Caldas

Conozca los encantos de tres de los pueblos más fríos de Caldas; ideales para hacer senderismo y avistamiento de aves

Yarumal, Antioquia

El pueblo antioqueño que debe su nombre a una especie de árbol de rápido crecimiento, símbolo de su progreso

Así es Isla Grande

La isla más cercana a Cartagena donde es posible navegar en kayak y explorar el bosque seco tropical

Sana fe de Antioquia

El pueblo cuyas calles empedradas, casas coloniales y museos históricos desafían el paso de los años; es patrimonio de Colombia

Argelia, Valle del Cauca.

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

Garagoa, Boyacá

El municipio boyacense que está de ferias y fiestas este fin de semana; un destino con diversos encantos turísticos

Pueblo Rico, Risaralda

Así es el municipio risaraldense que enamora con sus ríos y mágicos escenarios naturales; está a pocos kilómetros de Pereira

San Joaquín, Santander

El pueblo santandereano lleno de historia, encanto y paisajes naturales que invitan a disfrutarlo, ideal para días de descanso

Noticias Destacadas