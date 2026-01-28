El Eje Cafetero ha ganado gran relevancia en el mapa turístico de Colombia. Este destino se ha consolidado como uno de los imperdibles para viajar cuando se piensa en vacaciones o en salir un fin de semana.

Allí en esta región se encuentra el departamento de Caldas, un territorio donde la cultura cafetera, la naturaleza y las tradiciones se mezclan para encantar a quienes deciden visitarlo. En estas tierras, los viajeros disfrutan de paisajes montañosos cubiertos de cafetales, pueblos coloridos y una identidad muy relacionada con este grano.

Municipios como Salamina y Manizales destacan por su arquitectura, historia y una agenda cultural que atrae visitantes durante todo el año. Sin embargo, no son los únicos, pues hay tres pueblos que destacan por ser de los más fríos, pero muy cálidos cuando se trata de darles la bienvenida a los viajeros. Se trata de Samaná, Marulanda y Villamaría.

Estos destinos ofrecen diversidad de atractivos que vale la pena conocer y tienen mucha relación con actividades al aire libre en medio de lindos paisajes. En los tres se pueden hacer planes de senderismo y avistamiento de aves, entre otros.

Samaná es un destino imperdible en el departamento de Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Samaná, un paraíso natural

Este destino brinda una experiencia natural que despierta los sentidos entre aguas cristalinas, selvas vibrantes y el calor de sus habitantes. Con una temperatura promedio de 13 grados centígrados, según información de la Gobernación de Caldas, en su territorio hay diversas caídas de agua, reservas en las que es posible apreciar múltiples especies tanto de flora como de fauna y caminos por los que resulta ideal hacer senderismo.

Por ejemplo, está el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, de gran riqueza natural, que si bien no está abierto al público, es posible disfrutar su paisaje desde el pueblo o las veredas que lo rodean. A esta se suman la Laguna de San Diego y el volcán El Escondido, que también son lugares imperdibles de conocer.

Marulanda, pueblo que enamora

Con una temperatura promedio de 14 grados centígrados, según la fuente oficial, este es un destino ideal para los amantes del senderismo y las actividades de aventura. En la lista de atractivos están varias cascadas y el bosque de la palma de cera, el árbol insignia de Colombia.

Los viajeros disfrutan de un lindo paisaje en el que se aprecia un bosque de niebla que alberga múltiples especies de flora, entre las que se encuentran árboles como roble, nogal, yarumo, acacias y sietecueros.

Marulanda es un lindo destino para visitar en Caldas. Foto: Facebook Alcaldía de Marulanda/API.

Marulanda también es un lugar para admirar su arquitectura con edificaciones en las que sobresalen las casas de dos pisos con coloridos zócalos, puertas y ventanas, que resultan atractivas para quienes admiran el arte.

Villamaría, el ‘jardín de Caldas’

Este es un territorio con abundantes cultivos de flores, que ofrece una temperatura promedio de 18 grados centígrados y cuenta con una buena variedad de atractivos naturales, siendo el más destacado el Parque Natural Nacional Los Nevados, a 5.321 metros sobre el nivel del mar y donde se encuentra el Nevado del Ruiz.

De igual forma, se le reconoce por sus aguas termales como El Otoño, La Quinta, Tierra Viva, según el portal Viaja por Colombia. Otros sitios de interés son el Acuaparque La Montaña, el Parque Temático de las Flores, la cascada Los Molinos, el Parque Villa Diana y el mirador Alto de la Cruz, entre otros.