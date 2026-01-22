A solo 75 kilómetros de Manizales: así es el pueblo caldense declarado Patrimonio Cultural, famoso por sus calles coloridas

Recorrer los pueblos de Colombia, en cada uno de sus departamentos, es una experiencia que cautiva tanto a locales como a extranjeros, ya que son territorios cargados de historia, riqueza natural y una cultura vibrante que se ve reflejada en cada uno de sus atractivos turísticos.

De estos destinos, hay algunos que están incluidos en una red de 17 pueblos que han sido catalogados como Pueblos Patrimonio, famosos por su arquitectura, cultura, gastronomía, entorno natural y por narrar a través de sus calles parte importante de la historia del país.

¿Qué hacer en Medellín durante un viaje corto? Planes para disfrutar sin gastar mucho dinero

Entre esos lugares se encuentra Salamina, un encantador pueblo caldense considerado un destino perfecto para quienes buscan un escape tranquilo y lleno de historia, ubicado en la región centro norte del departamento, a solo 75 kilómetros de Manizales, explica la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Esta población limita por el norte con los municipios de Pacora y Aguadas; por el sur con Aránzazu, Marulanda y Neira; por el oriente con Pensilvania y Marulanda; y por el occidente con La Merced. Está conformada por 30 barrios, 46 veredas y el corregimiento de San Félix.

“Salamina es realismo mágico” es la expresión con la que la administración local define a este destino, reconocido como uno de los pueblos más bellos y acogedores de Colombia, un lugar donde los visitantes se sienten como en casa desde el primer momento.

Salamina hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Su clima es agradable y brinda a sus visitantes un ambiente perfecto para descansar, con una temperatura media de 22 grados centígrados y un territorio atravesado por una extensa red hídrica que le da vida a sus paisajes, encabezada por ríos como el Arma, San Félix, San Lorenzo, Chamberí, Pozo y Pocito.

De estos cuerpos de agua también resaltan las quebradas San Antonio y Curubital, junto a numerosos afluentes menores que recorren sus montañas y valles. Estos escenarios no solo hacen parte esencial de la vida cotidiana de su población y las actividades agrícolas y pecuarias, sino que también crean espacios naturales de gran belleza.

El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Al estar asentado en una zona de geografía quebrada, de acuerdo con la Alcaldía Municipal, Salamina se extiende desde las riberas del río Cauca, asciende por montañas de clima medio y frío, y alcanza los páramos de las cumbres de la cordillera Central, regalando postales diversas y encantadoras.

En cuanto a su arquitectura colonial, la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia destaca su singular conjunto de casas construidas en bahareque y tapia, con coloridos balcones adornados con materas y portones tallados que dan vida a sus calles.

Estas construcciones son el reflejo de la tradición viva de la colonización antioqueña, que invitan a sus visitantes a viajar en el tiempo y recordar la rica historia colonial de la región.