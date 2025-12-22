Durante la época de Navidad, Colombia se transforma en un escenario imperdible para muchos turistas locales y extranjeros. Esto se debe a la magia propia de esta temporada del año que reflejan diferentes rincones del país, sorprendiendo a sus visitantes con innovadores y creativos alumbrados navideños.

Prueba de ello es el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, que este 2025 se convirtió en el primer destino del departamento en encender su alumbrado navideño, brindando un espectáculo sin precedentes a menos de una hora de Medellín.

Sus calles iluminadas y sus sitios emblemáticos, llenos de color, fueron claves para captar la atención de una pareja de turistas extranjeros, quienes se mostraron encantados al recorrer cada rincón y descubrir figuras de gran tamaño que forman parte de sus alumbrados, dándole un encanto único al municipio en diciembre.

“¡Nos encanta Envigado, especialmente en Navidad!“, escribió la pareja en la descripción de una publicación que compartieron a través de sus redes sociales, donde muestran y hablan de los detalles que más los cautivaron durante su visita.

“A solo unos 20 minutos en coche de El Poblado, la principal zona turística de Medellín, se encuentra Envigado, ¡uno de nuestros lugares favoritos en Colombia! Y en Navidad, ¡lo llevan a otro nivel!“, agregaron.

En el video, que graban desde diferentes espacios turísticos del municipio, la pareja afirma que el municipio está iluminado con la mayor cantidad de luces que han visto hasta ahora:

“¡Esto es una locura!”, expresan visiblemente emocionados mientras hacen su recorrido y giran la cámara para mostrarles a sus seguidores.

Posteriormente, la mujer comentó que este es su tercer año consecutivo visitando Envigado y que, aunque en cada ocasión ha podido disfrutar la magia especial que lo envuelve durante la temporada navideña, aseguró que este año el municipio se superó, destacándose aún más por las decoraciones que iluminan sus calles y principales sitios de interés.

“Es nuestro tercer año consecutivo viniendo aquí. Este es el mejor año, hay todo un mercado navideño en este parque. Es tan bonito, tienen que venir a Envigado porque es tan hermoso", se le escucha decir en la grabación con una sonrisa en su rostro.

Por último, señaló que probablemente una de las cosas que es más notable sobre los alumbrados navideños este año en Envigado es que todas las calles están llenas de luces, creando un escenario que ni siquiera puede explicar.

“Déjenme mostrarles… Simplemente va y va por tantas cuadras”, expresó mientras caminaba por el parque principal del pueblo, invitando a más turistas a visitarlo en estas vacaciones de fin de año.