Turismo

El rincón de Manizales perfecto para contemplar fascinantes atardeceres y vivir una experiencia de aventura inolvidable

Este sitio turístico es considerado como uno de los atractivos más emblemáticos de la ciudad. ¿Ya lo conoce?

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
22 de diciembre de 2025, 5:02 p. m.
Torre panorámica de Chipre
Torre panorámica de Chipre Foto: Instagram @torredechipre_360

Si está planeando viajar a Manizales, pero no sabe qué sitios turísticos visitar, algunos viajeros recomiendan uno de los planes imperdibles para disfrutar en la ‘Ciudad de las Puertas Abiertas’, perfecto para quienes desean contemplar atardeceres fascinantes y vivir una experiencia de aventura inolvidable.

Para organizar esta aventura, lo primero que debe saber es que el atractivo se encuentra muy cerca de la entrada de la ciudad, ofreciendo la posibilidad no solo divertirse, sino de enamorarse de las hermosas vistas que lo adornan.

Satena anunció la apertura de la ruta aérea Barranquilla–Riohacha, marcando un hito al llegar por primera vez a La Guajira

Este punto de interés que se consolida como uno de los lugares más icónicos y visitados de esta ciudad es la Torre panorámica de Chipre, ubicada en el barrio Chipre, uno de los sectores que más turistas recibe en este destino, el cual fue llamado por el propio poeta Pablo Neruda como la “fábrica de atardeceres”.

Desde 2022, este atractivo regresó renovado, con una variada oferta de planes y experiencias pensadas tanto para los manizaleños como para los visitantes. Además, fue embellecido mediante una intervención artística enmarcada en la campaña Manizales Reverdece, liderada por la Oficina de la Gestora Social, según informó la Alcaldía de Manizales en su página web.

Turismo

Satena anunció la apertura de la ruta aérea Barranquilla–Riohacha, marcando un hito al llegar por primera vez a La Guajira

Turismo

Coveñas inaugura su malecón turístico frente al mar Caribe, una obra clave para su proyección como destino de moda

Turismo

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Turismo

El pueblo del norte antioqueño que enamora con sus imponentes miradores y rutas extremas, ideal para hacer planes al aire libre

Turismo

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Turismo

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Turismo

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

Mejor Colombia

Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

Turismo

A menos de 2 horas de Manizales: así es el lugar donde es posible aprender el proceso de la panela y dar un paseo en cuatrimoto

Mejor Colombia

Alcalde de Manizales explica por qué la ciudad le da ejemplo al mundo y hace un llamado al Gobierno para unir fuerzas

A partir de ese momento, se ha convertido en una de las paradas imperdibles durante un viaje a esta ciudad, que este año recibió el reconocimiento como la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica.

YouTube video oO2tS8mNMS8 thumbnail

El toque especial que se le dio a este atractivo en época de Navidad

De acuerdo con el medio local La Patria, mientras el espíritu navideño se fusiona con las nuevas adecuaciones de este emblemático sector turístico de la ciudad, tres artistas se encargaron de devolverle el color y la vida a 92 escalones y nueve materos de la Torre Panorámica de Chipre, transformando el lugar en un atractivo visual que invita a propios y visitantes a disfrutarlo y tomar sus mejores fotografías.

Los artistas, identificados como Jaider García, Camilo Ospina y Mario Sánchez, propusieron darle un toque especial a este emblemático sitio turístico en esta temporada navideña con diseños de aves, flores y trazos inspirados en los tejidos indígenas embera chamí.

Coveñas inaugura su malecón turístico frente al mar Caribe, una obra clave para su proyección como destino de moda

Además, explicaron que la intervención incorporó ilustraciones inspiradas en lo mejor que ofrece este lugar: vistas de los amaneceres cubiertos de neblina característicos de la ciudad que, al caer la tarde, dan paso a postales teñidas de tonos naranjas que resaltan y embellecen el paisaje montañoso.

De esta manera, se fusiona el arte con los atractivos de Manizales de forma estratégica, captando cada vez la atención de más viajeros.

Mas de Turismo

Atractivos turísticos de Manizales

El rincón de Manizales perfecto para contemplar fascinantes atardeceres y vivir una experiencia de aventura inolvidable

Satena llega por primera vez a La Guajira

Satena anunció la apertura de la ruta aérea Barranquilla–Riohacha, marcando un hito al llegar por primera vez a La Guajira

Coveñas

Coveñas inaugura su malecón turístico frente al mar Caribe, una obra clave para su proyección como destino de moda

Tenjo, Cundinamarca

Así es la joya natural de Cundinamarca, considerada como sitio sagrado, que conecta a tres municipios del departamento

Gómez Plata, Antioquia

El pueblo del norte antioqueño que enamora con sus imponentes miradores y rutas extremas, ideal para hacer planes al aire libre

Jericó, Antioquia

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Cinco ciudades de México, patrimonio de la humanidad, que podría tener en el radar para sus próximas vacaciones

SEMANA visitó Guadalajara, México, para conocer los preparativos de la sede mundialista donde jugará la Selección Colombia

Medellín, Colombia

El sitio turístico de Medellín que cautiva con su pesebre de flores, una obra digna de admirar en diciembre

Atractivos turísticos de Navidad

¿Dónde queda el laberinto navideño más grande del mundo y cuánto cuesta visitarlo? Una atracción que se ha hecho viral en redes

Caravana navideña de Coca-Cola

Así será el recorrido de la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla el domingo, 21 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas