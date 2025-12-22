El rincón de Manizales perfecto para contemplar fascinantes atardeceres y vivir una experiencia de aventura inolvidable

Si está planeando viajar a Manizales, pero no sabe qué sitios turísticos visitar, algunos viajeros recomiendan uno de los planes imperdibles para disfrutar en la ‘Ciudad de las Puertas Abiertas’, perfecto para quienes desean contemplar atardeceres fascinantes y vivir una experiencia de aventura inolvidable.

Para organizar esta aventura, lo primero que debe saber es que el atractivo se encuentra muy cerca de la entrada de la ciudad, ofreciendo la posibilidad no solo divertirse, sino de enamorarse de las hermosas vistas que lo adornan.

Este punto de interés que se consolida como uno de los lugares más icónicos y visitados de esta ciudad es la Torre panorámica de Chipre, ubicada en el barrio Chipre, uno de los sectores que más turistas recibe en este destino, el cual fue llamado por el propio poeta Pablo Neruda como la “fábrica de atardeceres”.

Desde 2022, este atractivo regresó renovado, con una variada oferta de planes y experiencias pensadas tanto para los manizaleños como para los visitantes. Además, fue embellecido mediante una intervención artística enmarcada en la campaña Manizales Reverdece, liderada por la Oficina de la Gestora Social, según informó la Alcaldía de Manizales en su página web.

A partir de ese momento, se ha convertido en una de las paradas imperdibles durante un viaje a esta ciudad, que este año recibió el reconocimiento como la mejor ciudad para vivir de Latinoamérica.

El toque especial que se le dio a este atractivo en época de Navidad

De acuerdo con el medio local La Patria, mientras el espíritu navideño se fusiona con las nuevas adecuaciones de este emblemático sector turístico de la ciudad, tres artistas se encargaron de devolverle el color y la vida a 92 escalones y nueve materos de la Torre Panorámica de Chipre, transformando el lugar en un atractivo visual que invita a propios y visitantes a disfrutarlo y tomar sus mejores fotografías.

Los artistas, identificados como Jaider García, Camilo Ospina y Mario Sánchez, propusieron darle un toque especial a este emblemático sitio turístico en esta temporada navideña con diseños de aves, flores y trazos inspirados en los tejidos indígenas embera chamí.

Además, explicaron que la intervención incorporó ilustraciones inspiradas en lo mejor que ofrece este lugar: vistas de los amaneceres cubiertos de neblina característicos de la ciudad que, al caer la tarde, dan paso a postales teñidas de tonos naranjas que resaltan y embellecen el paisaje montañoso.

De esta manera, se fusiona el arte con los atractivos de Manizales de forma estratégica, captando cada vez la atención de más viajeros.