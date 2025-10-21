Suscribirse

Guía para enamorarse de Manizales: actividades imperdibles para su próxima visita

Descubra qué experiencias ofrece este acogedor destino conocido como ‘La ciudad de las puertas abiertas’.

Redacción Turismo
21 de octubre de 2025, 4:31 p. m.
Feria de Manizales
Feria de Manizales | Foto: Camara Lucida

En el corazón del Eje Cafetero se esconde un destino que cautiva con sus paisajes, ritmo de vida pausado y clima agradable: Manizales, conocida como ‘La ciudad de las puertas abiertas’.

Al visitar este destino de Colombia, es posible descubrir diferentes rincones naturales llenos de encanto. Además, cuenta con hermosas casas de tradición y lugares que dan vida al mejor café, excusas perfectas para visitarla y explorarla sin prisa.

Las mañanas se pueden empezar degustando una deliciosa taza de café mientras se contempla el paisaje, disfrutando así uno de los símbolos más representativos de Manizales, la capital del departamento de Caldas.

¿Qué actividades hacer en este destino?

El primer plan recomendado es caminar por sus calles empinadas. Durante el recorrido es posible observar el pico del volcán Nevado del Ruiz.

Si la idea es conocer diferentes sitios emblemáticos de la ciudad, una buena opción es ir al centro, donde se encuentran lugares como la Plaza de Bolívar, donde se encuentra la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

Al llegar a este templo, los visitantes pueden vivir una experiencia única, ya que es posible subir hasta la punta de la iglesia y apreciar la ciudad desde lo alto en el denominado recorrido del corredor polaco.

Para quienes desean conocer más sobre su cultura, se aconseja visitar el Museo del Oro, este recinto alberga piezas únicas de la orfebrería colombiana.

Los resultados revelan el liderazgo de la capital de Caldas en varios frentes: fue primera en gobernanza, ciencia y tecnología, seguridad y equidad social
Entre montañas y neblinas que parecen custodiar su espíritu, Manizales reafirma su lugar como una ciudad hecha para el futuro | Foto: Getty Images

Recorrer haciendas es uno de los planes más buscados en Manizales, especialmente por los amantes del café que desean conocer todo acerca del proceso de este grano antes de convertirse en una deliciosa bebida, emblemática en Colombia.

Ahora bien, si lo que desea es hacer senderismo, ver diferentes especies de animales y árboles, incluyendo el bambú, o simplemente respirar aire puro, Manizales brinda la oportunidad de visitar diferentes reservas naturales, una escapada rural perfecta para alejarse un poco del bullicio de la ciudad.

Uno de esos lugares ideales para conectarse con la naturaleza es el Ecoparque Los Alcázares​ Arenillo, una zona de interés ambiental considerada uno de los pulmones de Manizales, y uno de los mejores espacios para el avistamiento de aves en el país.

Este ecoparque cuenta con señalización para explorar diferentes caminos, los cuales permiten tener un encuentro ideal con la naturaleza y avistar las especies como la Gralaria Guatimalensis, Tangara Vitriolina, Torito Cabecirojo, Batara Carcajada, entre otros que habitan en esta zona.

Por último, es importante mencionar que a lo largo del año se realizan diferentes eventos culturales, pero uno de los más icónicos es la Feria de Manizales, cuya programación incluye planes para todos los gustos y edades.

