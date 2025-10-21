Ubicada en el centro occidente de Colombia, en pleno corazón del Eje cafetero, se encuentra Manizales, conocida como “la ciudad de las puertas abiertas”, Este destino, donde el aroma de café perfuma las montañas, enamora con su ambiente sereno, clima agradable y la calidez de su gente, que hace sentir a cada visitante como en casa.

Justamente allí es donde se encuentra el glamping más alto de Colombia, un lugar bautizado con el nombre de León Dormido, donde los viajeros pueden vivir la experiencia de despertar en medio de montañas, nieve y un paisaje que parece sacado de un cuento.

La ruta para llegar a este espacio desde Bogotá es bastante sencilla, ya que la vía se encuentra en buen estado y se puede realizar en cualquier tipo de vehículo. Solo en algunos tramos se pueden presentar leves irregularidades, por lo que se recomienda conducir con precaución para garantizar un viaje mucho más tranquilo.

Este glamping se encuentra exactamente a un kilómetro de la Laguna Negra, en la ruta hacia el Parque Nacional Los Nevados, sector La Tribuna, en Villamaría, Caldas, según explica la revista Diners.

Desde Manizales, el trayecto hasta el glamping toma unos 50 minutos por la vía Panamericana, ofreciendo la oportunidad de apreciar el hermoso paisaje entre montañas y curvas que adorna esta zona del país.

Una vez en el lugar, los visitantes deben emprender una caminata que dura aproximadamente diez minutos. A partir de este momento se empieza a vivir la experiencia en un entorno donde el silencio y la frescura del aire se convierten en los primeros protagonistas.

Al llegar al final del trayecto, la principal recompensa es la espectacular vista que ofrece el destino y que abarca a majestuosidad de la cordillera de los Andes. Desde este punto privilegiado, los visitantes pueden contemplar en primer plano el imponente Nevado del Ruíz, una de las cumbres más emblemáticas de Colombia.

Recomendaciones para tener en cuenta durante su visita

En la cima del lugar la temperatura desciende con rapidez, por lo que se recomienda vivir esta experiencia con algunos elementos clave como:

Ropa abrigada

Guantes

Gorro

Calzado cómodo

Mientras se recorre el lugar, se puede sentir cómo el viento silba entre los páramos y el canto de las aves resuena como un eco en cada paso que envuelve al viajero en una experiencia profundamente armoniosa.