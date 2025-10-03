A una hora de Manizales: el destino caldense de lindos paisajes, ideal para hacer senderismo y avistar especies

El departamento de Caldas se caracteriza por ser un territorio con una gran tradición cafetera, que se entrelaza con una naturaleza exuberante, ya que ofrece lindos paisajes de montañas, valles y plantaciones de café que invitan a la aventura y al descanso.

Lugares como Manizales, su capital, es un destino para conocer, así como explorar el Parque Nacional Natural Los Nevados, un espacio ideal para el senderismo y el avistamiento de fauna andina. Este territorio es famoso por sus termales y por ser refugio natural perfecto para relajarse y vivir una experiencia diferente en medio de un ambiente tranquilo.

Caldas también es un destino perfecto para quienes buscan conectar con la cultura cafetera, pues allí es posible recorrer fincas cafeteras donde se vive la experiencia de la cosecha y el proceso de producción del mencionado grano.

Además, el departamento ofrece poblados como Manizales, Chinchiná y Villamaría, que combinan historia, arquitectura y un ambiente tranquilo que invita a disfrutar de sus paisajes verdes y la calidez de su gente.

Filadelfia, Caldas, es un territorio ecoturístico y de grandes atractivos. | Foto: Cámara de Comercio de Manizales.

Sin embargo, no son los únicos. Allí también se encuentra Filadelfia, que está situado a un poco más de una hora de Manizales. Este municipio es conocido por sus lindos paisajes que se pueden observar desde los cerros más emblemáticos, entre los que se encuentra, el de Las Cruces. Este municipio es un lugar ideal para los aventureros, quienes pueden practicar parapentismo y rafting.

Adicionalmente, es un terreno indicado para los viajeros que disfrutan de planes como el senderismo, gracias a su especial topografía, pues es un territorio que muestra valles y picos como el Cerro Batero, en donde se puede tener una buena panorámica del departamento.

En sus campos se puede apreciar diversidad de especies de flora y fauna, por lo que los amantes de estos planes encuentran en este destino una buena opción para admirar esa riqueza ecológica.

Este municipio caldense destaca por su arquitectura que les permite a sus visitantes conocer su historia y su cultura, con casas hechas de bahareque y otros atractivos que brindan sus construcciones modernas, las cuales dan cuenta de su proceso histórico.

Este municipio caldense destaca por su belleza natural. | Foto: Gobernación de Caldas/API.

En su parte económica, si bien este territorio se caracteriza por su fortaleza cafetera, lo cierto es que sus habitantes a este cultivo también sumaron los de plátano y caña panelera. Este último representa actualmente casi la mitad de la producción agropecuaria del mismo.