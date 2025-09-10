Suscribirse

El pequeño ‘pueblo que enamora’ con sus bosques de niebla y lindos paisajes, un destino imperdible para visitar en Caldas

Uno de los grandes atractivos de este municipio son sus artesanías elaboradas en lana de oveja.

Redacción Turismo
10 de septiembre de 2025, 7:09 p. m.
Tejidos en lana
Este municipio de Caldas, en el Eje Cafetero, se caracteriza por sus productos elaborados en lana. | Foto: Getty Images

Caldas es uno de los departamentos del Eje Cafetero donde los viajeros tienen la posibilidad de vivir experiencias únicas. Es un destino que combina paisajes con cultura cafetera y una gran riqueza histórica.

Este territorio forma parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2011. Es una región en la que se aprecian sus montañas verdes, valles, termales y el imponente Nevado del Ruiz, lo que la hace ideal para el ecoturismo, la aventura y el descanso.

Contexto: Los encantos de la ‘colina iluminada de Caldas’, un destino de arraigada cultura cafetera, a hora y media de Manizales

Además, Caldas cuenta con pueblos coloniales como Salamina y Aguadas, donde la arquitectura, la artesanía y la calidez de su gente cautivan a los visitantes. Sin embargo, no son los únicos.

En este departamento se encuentra Marulanda, un destino que hace parte de la iniciativa del Gobierno, conocida como “pueblos que enamoran”, la cual busca visibilizar aquellos lugares que tienen potencial turístico, pero que no han alcanzado un suficiente reconocimiento.

Lana
En Marulanda, municipio de Caldas, la lana es uno de los productos que se trabajan de manera artesanal. (Foto de referencia) | Foto: Getty Images

Allí se realizan las Fiestas de la lana, la papa, la leche y la arriería, un encuentro cultural y patrimonial que resalta las tradiciones del municipio. Según datos del Fondo Nacional del Turismo (Fontur), en estos encuentros más de 3.000 ovejas desfilan por las calles, siendo el atractivo turístico insignia.

Gracias a la importante cantidad de ovejas que hay en el territorio, la producción de lana es importante, por lo que la elaboración de artesanías y prendas en este material es una de las fortalezas de Marulanda.

Contexto: El pueblo de Caldas que cautiva con sus calles empedradas y antiguas casas con techos de teja: queda a solo 4 horas de Medellín

Sitios de interés

En este pequeño municipio en el que habitan menos de 3.000 personas, de acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, la tranquilidad es uno de sus referentes.

Es un destino con una temperatura promedio de 13 grados centígrados y queda a unos 129 kilómetros de Manizales, con una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar.

paisaje verde
Los bellos paisajes y los bosques de niebla son parte de los atractivos imperdibles en Marulanda, Caldas. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Se le reconoce por sus lindos parajes naturales que ofrecen magníficos paisajes, en medio del bosque de niebla que alberga múltiples especies de flora, entre las que se encuentran árboles como el roble, el nogal, el yarumo, las acacias y los sietecueros. En cuanto a la fauna, en este territorio es posible observar especies como el oso de anteojos, los búhos, guatines y mirlas.

Según la Gobernación, en este municipio caldense los viajeros pueden disfrutar de atractivos como las Cuevas de Bermúdez, la industria artesanal a partir de la lana de oveja, el Parque municipal de la Palma de Cera, en donde es posible divisar el árbol nacional de Colombia, hacer senderismo y avistamiento de aves.

Contexto: El pueblo del Eje Cafetero conocido como la ‘ciudad levítica’, un encantador destino reconocido por sus artesanías y arquitectura

Otro de los encantos de este poblado es su arquitectura colonial. En sus edificaciones sobresalen las casas de dos pisos con coloridos zócalos, puertas y ventanas, que lo hacen muy atractivo y llamativo para quienes admiran el arte.

En el casco urbano también está el museo de antigüedades más icónico de Marulanda, conocido como Museo Casa Arredondo. En este lugar las personas pueden remembrar enseres de hace más de 50 años, al igual que instrumentos musicales, como el piano en donde interpretaban las canciones de la iglesia.

