El Huila se ha consolidado como una buena opción para quienes buscan experiencias de naturaleza, historia y cultura. Este territorio alberga el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentran enigmáticas esculturas precolombinas que revelan el legado de antiguas civilizaciones.

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Además, cuenta con encantadores paisajes como el Desierto de la Tatacoa, que ofrece escenarios únicos, ideales para la observación de estrellas y el contacto con la naturaleza.

A esto se suma su gastronomía típica, la calidez de su gente y sus múltiples encantos naturales, que lo convierten en un buen destino para vivir experiencias auténticas.

El Salto de Bordones tiene una altura de cerca de 400 metros. Foto: Getty Images

Uno de los lugares que los viajeros deberían contemplar en su plan de días de descanso o vacaciones es Isnos, que, según información de la Gobernación del Huila, permite a los turistas practicar deportes extremos, disfrutar de lindos miradores, saborear la mejor gastronomía y vivir una experiencia única de turismo arqueológico.

Para los amantes de la naturaleza

Uno de sus grandes encantos es el Salto de Bordones, la caída de agua más alta del departamento, un lugar que ofrece miradores naturales desde los cuales se puede apreciar gran parte del paisaje regional.

Quienes se aventuran a visitar este destino tienen la posibilidad de realizar caminatas guiadas que permiten explorar y conocer más a fondo esta maravilla natural.

Los encantos de la “capital cacaotera” del Huila, un pueblo que despierta curiosidad con su nombre y enamora con sus paisajes

Así mismo, en este municipio huilense está la cascada Salto del Mortiño, el Alto de las Jarras y, como punto central de la cultura agustiniana, el cerro de la Horqueta, atractivos naturales que son imperdibles para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

Un destino arqueológico

De otro lado, Isnos alberga los Parques Arqueológicos Alto de los Ídolos y Alto de las Piedras, los cuales fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Isnos es un buen destino para los amantes de la naturaleza. Foto: Getty Images

Se dice que específicamente en Ídolos, ubicado a cinco kilómetros del centro urbano y a 1.820 metros sobre el nivel del mar, se encuentran piezas de una talla artística que no se hallan en ningún otro lado del mundo.

Un plan más para desarrollar en este destino huilense es conocer el proceso de producción y elaboración de la panela, un alimento del que este municipio es un gran productor. Se estima que en esta zona del país funcionan más de 300 trapiches, la mayoría artesanales, aunque también algunos industriales.

Por esta razón, quienes visitan la zona tienen la posibilidad de conocer el proceso artesanal, sentir el aroma de la miel y aprender sobre la tradición campesina del sur de este departamento. Desarrollar esta actividad es una buena forma de conocer las costumbres y vivencias de los habitantes de la región.