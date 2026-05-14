Caño Cristales: se confirma inicio de temporada turística 2026 de la “joya de la corona”

La Alcaldía Municipal de La Macarena, Meta, informó acerca del inicio de la temporada turística 2026, indicando que, a partir del próximo 29 de mayo, los turistas nacionales e internacionales podrán visitar Caño Cristales, uno de los sitios más importantes para el turismo nacional.

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Según estimaciones difundidas por la misma Alcaldía, se espera que en lo corrido de esta temporada lleguen cerca de 8.000 visitantes, entre nacionales e internacionales.

Es importante mencionar que la llegada de turistas a esta zona del país también fortalece y se convierte en un motor para la economía local, particularmente en sectores asociados con el turismo, como el hotelero y el gastronómico.

Inicia temporada turística en Caño Cristales Foto: Getty Images

El alcalde municipal, César Augusto Sánchez, precisó que “La Macarena es, ambientalmente, uno de los municipios más importantes del departamento del Meta y es reconocida por su joya de la corona, como lo es Caño Cristales”.

Del mismo modo, con el fin de facilitar la llegada de turistas, se informó sobre las rutas de transporte que operarán. “Vamos a iniciar nuestra temporada turística teniendo conectividad aérea desde Bogotá y Villavicencio gracias a nuestros aliados Satena y Clic”, enfatizó el mandatario.

Aunque Caño Cristales es, naturalmente, el destino escogido cada año por miles de turistas, se ha dispuesto de una oferta turística variada que puede servir como complemento a la visita de una de las maravillas naturales con las que cuenta el territorio colombiano.

“Acá pueden conocer otros destinos como Raudal Angosturas I, Laguna del Silencio, Mirador Cristalitos y hacer actividades como senderismo y avistamiento de aves, acercándolos más a la biodiversidad de nuestro municipio”, dijo el alcalde.

Además, desde la administración se enmarcó que el turismo que se ofrece en el municipio es “un turismo seguro; una ruta de paz que todos pueden visitar”.

Con esta temporada, La Macarena sigue posicionándose dentro del espectro turístico nacional como un municipio acogedor, el cual se puede visitar tranquilamente para vivir una experiencia inolvidable con la naturaleza.

Caño Cristales está ubicado en el municipio de La Macarena. Foto: Cortesía.

El alcalde cerró diciendo: “Invitamos a Colombia y a los visitantes extranjeros para que visiten La Macarena, que conozcan este modelo de gobernanza, su gente, su gastronomía, su cultura y este destino que es una ruta segura, un territorio de paz donde se puede estar y disfrutar”.

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Hay que resaltar que, durante el 2023, el número total de visitantes fue de 9.703, de los cuales 7.256 eran nacionales y 2.447 internacionales.

Durante el 2024 lo visitaron un total de 9.017 personas, siendo 6.889 nacionales y 2.128 extranjeros; en el 2025 fueron 8.712 personas en total: 6.530 nacionales y 2.182 extranjeros.