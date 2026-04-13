En Barranquilla, el impulso al turismo sigue siendo clave en la administración de Alejandro Char.

Una de las estrategias que busca potenciar la oferta cultural y de viajes en la Puerta de Oro se concentra en la reconexión de la ciudad con su entorno natural, especialmente con el sistema de caños que se articulan con el río Magdalena.

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La ciudad cuenta con un sistema hídrico compuesto por caños, ciénagas y brazos del principal río en Colombia, que han sido fundamentales en su historia económica y social, pero que durante años estuvieron desconectados de la experiencia turística formal.

En ese escenario, las autoridades han venido impulsando proyectos que integren estos espacios al circuito turístico.

Así surge una nueva apuesta: las embarcaciones conocidas como Las curramberas, un proyecto que consiste en recorridos fluviales turísticos que les permiten a los visitantes navegar por los caños de Barranquilla y redescubrir la relación de la ciudad con el río Magdalena.

El trayecto tiene una duración aproximada de una hora y parte del sector Aleta del tiburón, ubicado en el Gran Malecón, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

Además, el circuito incluye puntos específicos de interés ambiental. Uno de los más destacados es el paso por el Santuario de las garzas, un espacio donde es posible observar más de 25 especies de aves, lo que introduce un componente de aviturismo a la experiencia.

Los recorridos se realizan de martes a domingo en franjas de la tarde. Cada hora salen las curramberas entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., lo que permite aprovechar condiciones de luz y clima favorables para la navegación.

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La pregunta más recurrente sobre esta nueva experiencia turística es el valor de la entrada. La empresa operadora, Zero Stress BQ, indica que el valor es de 50.000 pesos para vivir una hora de alta calidad en las aguas de la Arenosa.

Antes de iniciar el trayecto, los usuarios reciben indicaciones de seguridad y sensibilización ambiental, orientadas a explicar la importancia de preservar estos ecosistemas y evitar su contaminación. Este componente busca integrar el turismo con prácticas sostenibles.

El alcalde Char se manifestó frente a esta nueva oferta cultural:

“Hace casi 18 años los barranquilleros no veían ni cerca la posibilidad de hacer de esta ciudad un destino turístico. En 2008 llegamos a ordenar la casa, luego a modernizar la infraestructura urbana y ahora estamos posicionándonos en el mundo por toda la oferta turística novedosa que estamos ofreciendo".

“Celebramos que también los emprendedores de nuestra tierra les apuesten a estos proyectos y las experiencias que enriquecen la oferta turística de Barranquilla, porque si una ciudad crece y brinda oportunidades, los principales beneficiarios son los mismos ciudadanos. Al mundo le decimos, Barranquilla está de moda”, culminó.