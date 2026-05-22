Máxima alerta en Córdoba: lideresa social es blanco de un ataque criminal

Los hechos de violencia no cesan en el Caribe colombiano. La noche del miércoles 20 de mayo, la lideresa social y reclamante de tierras Adriana Gandía Vásquez fue blanco de un ataque criminal cuando se desplazaba en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba.

Personería de Soledad, Atlántico, confirma que 13 docentes de colegios han denunciado amenazas

La denuncia fue realizada por Andrés Chica, coordinador de la Fundación Social Cordoberxia. Los hechos ocurrieron cuando Gandía iba en compañía de una gobernadora indígena porque regresaban del sepelio del hijo de otra lideresa social que había sido asesinado. En ese momento, fueron interceptadas por dos hombres armados.

“Ella iba con la gobernadora indígena de Tierradentro. Las persiguen hasta una zona ya despoblada; los tipos les adelantan en la moto, les hacen impactos de bala contra el vehículo, las obligan a descender del vehículo y, por supuesto, le dicen a Adriana que se arrodille, la golpean, golpean a la lideresa indígena también y le hacen dos tiros en contra de la humanidad de Adriana para intimidarla, porque no intentaron matarla. Ellos disparan contra el suelo y uno de esos tiros la impacta en una de sus extremidades. A la gobernadora indígena también la golpean y maltratan”, detalló Chica en diálogo con Blu Radio.

Los hombres armados hicieron disparos. Foto: Craeada con IA Gemini

Y es que en esta zona del departamento de Córdoba hay fuerte presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, que imponen el terror entre las comunidades que les piden mayor seguridad a las autoridades locales y judiciales.

Crisis en Soledad, Atlántico: docentes entran a paro de 24 horas tras amenazas de bandas criminales

Fuentes de inteligencia militar le dijeron a SEMANA que los integrantes del Clan del Golfo tienen el control del territorio.

“Ellos saben quién entra y quién sale. Tienen sus reglas, que deben cumplir las personas que residen en los municipios, porque de lo contrario se exponen a las sanciones que ellos colocan, que van desde pagos de multas hasta la expulsión del territorio”, detalló.