Córdoba le apuesta al turismo: formará a más de 100 mil estudiantes en inglés

El turismo está creciendo en el departamento de Córdoba. Según Procolombia, en 2025 se registró la llegada de 5.136 visitantes que representan un aumento del 32,6% con respecto al año anterior. Lo interesante de estas cifras, de acuerdo a la Gobernación, es que 1.187 viajeros son nativos de habla inglesa y los estadounidenses representaron la mayoría de visitantes extranjeros.

Teniendo en cuenta estos datos, se pusieron en marcha dos proyectos: “Level Up Córdoba” y “Al Inglés Dile Yes”. El objetivo es garantizar que el idioma no sea un obstáculo y el turismo pueda crecer y jalonar la economía y competitividad del departamento.

Para el primer programa tienen una alianza con la Universidad de Córdoba y realizaron un diagnóstico que demostró que el 78% de los alumnos de los colegios del departamento presentaban un bajo nivel de inglés.

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Con la iniciativa “Al Inglés Dile Yes” se está formando a 80 docentes de 7 municipios (San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, Ayapel, Puerto Escondido, San Pelayo y San Andrés de Sotavento). Hasta el momento se han beneficiado más de 33.000 niños, niñas y jóvenes.

El compromiso de transformar la enseñanza del inglés en Córdoba se evidencia en las acciones que ha llevado a cabo la Gobernación: dotación y formación a 40 establecimientos educativos que hacen parte del programa “Al Inglés Dile Yes”. Los rectores y docentes involucrados en el proceso participaron en microtalleres y estaciones de experiencia, en donde aprendieron a usar kits tecnológicos, plataformas digitales, libros en inglés, flashcards y maletas pedagógicas.

Adicionalmente se entregaron más de 42.000 libros para estudiantes de primaria y secundaria, 40 computadores portátiles con proyectores, 240 maletas pedagógicas y más de 33.000 licencias de acceso a la plataforma digital “TEO - Talentum English Online”, que permitirán una formación con flexibilidad.

A lo anterior se suma una alianza con la Fundación Universidad del Valle para capacitar docentes de grado 11 en comprensión y producción oral y escrita.