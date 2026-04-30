El eléctrico de MG, favorito en el mercado global, ya está en Colombia: “Es uno de los seis más vendidos”

La transición energética en Colombia sigue avanzando a pasos acelerados. En los últimos años, miles de vehículos de fuentes no convencionales han empezado a rodar por las calles del país; sin embargo, el S5 EV de la marca de origen británico MG, fundada hace más de un siglo, se ha convertido en uno de los favoritos del mercado local.

De acuerdo con cifras de Fenalco y la Andi, este modelo es uno de los seis más vendidos en lo corrido del año, a pesar de que llegó al país en enero pasado. Esta referencia, que funciona con energía eléctrica, registra 256 unidades matriculadas durante el primer trimestre, convirtiéndose en el modelo más solicitado de la marca.

Cabe destacar que 184 de estas matrículas corresponden a las negociaciones del mes de marzo, lo que sitúa al S5 en el quinto lugar de los modelos eléctricos favoritos del mercado durante el mes. Parte de este buen desempeño en ventas se relaciona con su concepto de movilidad, que llegó con la tecnología más avanzada, eficiente, sostenible y accesible para los colombianos.

“Este MG eléctrico que no compite, sino que domina, debe su éxito a la combinación entre experiencia de conducción británica e innovación asiática. Son más de 100 años de historia internacional que integran estilo, velocidad y tecnología, consolidada hoy en una propuesta de performance práctico, seguridad inteligente y confort premium”, explicaron desde la empresa automotriz.

Los MG S5 EV están impulsados por un motor eléctrico que produce 167 hp (125 kW) y 250 Nm. Además, se alimentan de una batería ligera y compacta de 49 kWh y brindan 5 modos de conducción (Normal, Sport, Comfort, Nieve y Personalizado). A su vez, la tracción trasera fortalece la estabilidad en pendientes, curvas y vías húmedas, mientras que la suspensión trasera optimiza la conducción en caminos irregulares y montañosos.

Aunque la autonomía de la batería depende de factores como el clima o la topografía, el MGS5 cuenta con sistema de frenado regenerativo, que mejora la eficiencia en trayectos urbanos, carretera y superficies inclinadas, y permite hasta 340 km de autonomía.

“El resultado de todo esto es un SUV perfecto para recorrer la geografía colombiana, y disfrutar libre de emisiones de gases contaminantes ni ruido”, resaltaron desde MG, marca que hoy pertenece al grupo asiático SAIC Motor y que en Colombia está respaldada por Los Coches, su importador oficial, que a través de una amplia red de postventa, garantiza atención técnica actualizada, disponibilidad de repuestos y accesorios, y asesoría para optimizar la movilidad eléctrica.

Seguridad en la vía

En estos modelos la seguridad es crucial. Por ejemplo, el modelo Comfort incluye la serie MG-Pilot, integrada por 11 Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), entre los que sobresalen los asistentes de frenado de emergencia y mantenimiento de carril, el control de luces altas, la advertencia de colisión delantera y el freno de multicolisión. Todos estos sistemas la convierten en una de las SUV eléctricas con mejores equipamientos en seguridad, con un precio menor a los 95 millones de pesos en el mercado colombiano.

Por otro lado, la versión Deluxe de este vehículo incluye seis tecnologías adicionales como el asistente de cambio de carril, advertencia de colisión trasera y alerta de tráfico cruzado.

Finalmente, ambos modelos incluyen un cargador Wallbox, una garantía de seis años o 120.000 km para todo el vehículo, ocho años o 160.000 km para la batería, y de por vida para el motor, lo cual demuestra su solidez en el desarrollo y producción.

Gracias a su concepto de seguridad integrada, que incluye los adelantos de la tecnología china hacia la movilidad del futuro, este eléctrico de MG obtuvo 5 estrellas de seguridad en Euro NCAP.

*Contenido elaborado con el apoyo de MG Colombia.