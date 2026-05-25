Intentan asesinar a Raúl Montes, exmano derecha de alias la Gata, en Barranquilla, tras prender el ventilador en SEMANA

En la mañana de este lunes, 25 de mayo, hombres fuertemente armados intentaron asesinar a Raúl Montes, quien fue la mano derecha de la fallecida Enilce López, alias La Gata, en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, Montes está ileso y hay por lo menos una persona capturada. Este atentado se da días después de que Montes entregara una entrevista exclusiva a SEMANA, en la que prendió el ventilador contra el senador Antonio Correa y Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico.

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