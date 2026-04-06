En las últimas horas se ha viralizado en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la imprudencia cometida el domingo por el conductor de un vehículo de emergencia. Según el reporte, este hecho habría ocurrido en la Autopista Norte con calle 167, en el sentido sur-norte.

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Las imágenes evidencian cómo una ambulancia habría remolcado a una motocicleta con un lazo. Lo que generó una ola de comentarios, entre los que se enfrentan las opiniones de aquellos que señalan con severidad el hecho; mientras otros internautas apelan a las infracciones de otros actores viales para defender al conductor del vehículo de emergencia.

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Ocurrió la tarde de hoy 05ABR, en la Autopista Norte con calle 167, sentido Sur-Norte. pic.twitter.com/QVB35eItNZ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 6, 2026

La Secretaría de Movilidad considera este hecho una imprudencia y ya se pronunció ante este suceso: “Rechazamos este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de los demás”, comentó la cuenta oficial de la autoridad distrital en el video que evidencia la imprudencia en X.

Distintas opiniones señalan que esta imprudencia colocaría en peligro a los conductores involucrados directamente en la acción y demás actores viales, por lo que el Código Nacional de Tránsito Terrestre calificaría esta acción como una infracción B14.

Para este año, este tipo de infracciones le generaría a los conductores una multa económica de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, $337.400. Además, los vehículos podrían llegar a ser inmovilizados, teniendo en cuenta que las ambulancias no están adaptadas para este tipo de servicios de remolque.

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El video permite evidenciar la placa y la empresa del vehículo de emergencia, lo cual haría al propietario mucho más propenso ante las posibles multas. Según lo evidenciado, las autoridades distritales están al tanto y tomarían acciones en contra de los infractores.

De acuerdo con la normativa vigente, las ambulancias cuentan con excepciones viales, como la prioridad de paso, pero únicamente cuando están atendiendo una emergencia real y haciendo uso de señales acústicas y luminosas, las cuales tampoco estaban en el hecho de este domingo.

Este tipo de hechos pueden ser denunciados a través de canales oficiales, incluyendo la línea 123 y plataformas digitales, con el fin de facilitar la identificación de los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.