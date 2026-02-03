Vehículos

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas; luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

El accidente se produjo frente a las instalaciones del Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

3 de febrero de 2026, 2:15 p. m.
La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol.
La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol. Foto: Tomada captura de video publicado en X

Este martes, 3 de febrero, una ambulancia protagonizó un duro accidente frente al Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Según las autoridades de tránsito de la capital, el incidente se dio en la carrera 20 bis con calle 47B sur, sentido sur-norte.

La ambulancia chocó contra un árbol luego de embestir a los motociclistas.
La ambulancia chocó contra un árbol luego de embestir a los motociclistas. Foto: Captura de video publicado en X

Las primeras informaciones señalan que hay dos personas heridas (los motociclistas), y se espera un parte oficial por parte de quienes atendieron el siniestro para conocer, en detalle, si el número de lesionados es mayor y cómo evoluciona el estado de salud de los afectados.

De igual forma, el sector se encuentra acordonado y se registra un fuerte trancón en la zona, pues, debido a la magnitud del choque, se hizo necesario custodiar la calle para permitir la atención de los heridos y permitir la investigación de lo que pudo haber provocado el aparatoso accidente.

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

Vehículos

La multa que muchos pasajeros de vehículos ignoran y que puede salir por más de 600 mil pesos

Vehículos

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Vehículos

¿Por qué se realiza el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? La razón que muchos desconocen

Vehículos

Venta de carros y motos en Bancolombia: buenas opciones desde los $5 millones

Vehículos

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Nación

Casa se desploma en Bogotá por lluvias dejando cinco familias sin hogar tras denuncias ignoradas

Turismo

El sitio turístico de Bogotá que estará en la Vitrina de Anato 2026 reafirmando su identidad como espacio de diversión

Macroeconomía

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Los videos que se ven en redes sociales dan cuenta de lo aparatoso que resultó el siniestro.

“Se llevó portón, se llevó ambulancias, se llevó motociclistas. Vuelto mie… Fuerte, fuerte. El golpe fue duro; mire cómo quedó. Las motos, mira cómo quedó esto”, dice la persona que logró el video publicado en redes sociales.

Las imágenes muestran a la ambulancia totalmente afectada contra un árbol y pedazos del poste que impactó y derribó en la maniobra.

Las cinco peticiones de BYD al gobierno para que la venta de carros eléctricos en Colombia mejore

También se pueden ver las motocicletas afectadas sobre la calle y un amplio grupo de personas y personal médico atendiendo a las personas que resultaron lesionadas.

Más de Vehículos

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 4 de febrero: estos son los carros con restricción

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

La multa que muchos pasajeros de vehículos ignoran y que puede salir por más de 600 mil pesos

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

¿Cómo le irá a la venta de carros en 2026? Andi y Fenalco exigen condiciones: “El sector necesita certidumbre”

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

¿Por qué se realiza el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? La razón que muchos desconocen

Vehículos disponibles en la subasta de El Martillo, con precios desde $11 millones. La plataforma permite participar de manera virtual y segura, ofreciendo opciones para trabajo y uso familiar.

Venta de carros y motos en Bancolombia: buenas opciones desde los $5 millones

Bogotá

Negocio de las motos no se detiene: estos fueron los 15 modelos más vendidos en enero de 2026 en Colombia

La ambulancia arrolló a motociclistas y luego impactó un poste y un árbol.

Video: así quedó la ambulancia que atropelló a dos motociclistas; luego chocó contra un poste y un árbol en Bogotá

La venta de carros en Colombia sigue teniendo altibajos.

Los 20 carros más vendidos en enero de 2026: marcas celebran el mejor comienzo de año desde 2015

Movilidad en Bogotá.

Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de febrero: así avanza el tráfico tras varios accidentes viales

Getty Creativo

Inseguridad impulsa el blindaje vehicular en Colombia: “Muchas personas buscan reducir vulnerabilidad durante desplazamientos cotidianos”

Noticias Destacadas