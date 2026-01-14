Cundinamarca

Gobernador de Cundinamarca pidió a Supertransporte poner freno a alzas de hasta el 30% en pasajes de bus en la Sabana de Bogotá

Jorge Emilio Rey dijo, además, que las empresas deben explicar el por qué de esos exorbitantes incrementos.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 9:58 p. m.
JOrge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca.
JOrge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. Foto: Redes sociales

Tras el llamado a bloqueos en diferentes vías, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pidió a la Superintendencia de Transporte ponerle freno a las exorbitantes alzas en los pasajes de buses de tres empresas en la Sabana de Bogotá.

Noticia en desarrollo…

