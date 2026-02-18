Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero; así están las principales vías e la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:00 a. m.: Choque entre motociclista y vehículo particular en Chapinero
#GestiónDelTráfico |Siniestro vial en la localidad de Chapinero entre automovil y motociclista, en la carrera Séptima con calle 45, sentido sur-norte. ⛔ Tránsito lento en el corredor.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2026
👮 Grupo Guía y unidad de ambulancia atienden la novedad.
⭕ Vía alterna: Av. Circunvalar. pic.twitter.com/lvHgtve7YU
6:24 a. m.: Cierre vial en la Autopista Norte por falla en tubería de gas
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2026
[06:24 a.m.] 🚧 #AEstaHora | Se mantiene el cierre vial en la autopista Norte con calle 209, por el daño de una tubería de gas. Agentes Civiles vigilan y monitorean el tránsito seguro de los ciudadanos por esta zona. https://t.co/lp6B7IMUat pic.twitter.com/u16Piv8Fv2
6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para este miércoles 18 de febrero
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/JgAYoZBjAk
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
🚖#FelizMiércoles | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 9️⃣ y 0️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 18, 2026
🏁Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/HIIRDGdH9V
4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad
¡Feliz miércoles! ✨— TransMilenio (@TransMilenio) February 18, 2026
Estaremos acompañando todos tus recorridos hasta las 11:00 p.m. ¡Disfruta tu viaje! ❤️ pic.twitter.com/g4YBBfPcMo