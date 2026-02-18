Movilidad en Bogotá para este miércoles 18 de febrero; así están las principales vías e la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:00 a. m.: Choque entre motociclista y vehículo particular en Chapinero

6:24 a. m.: Cierre vial en la Autopista Norte por falla en tubería de gas

6:00 a. m.: Pico y placa en Bogotá para este miércoles 18 de febrero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m.: TransMilenio opera con normalidad